Лукашенко пообещал уйти в отставку «когда надо»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил внезапный отказ от власти, но допустил добровольный уход в отставку «когда надо». Об этом белорусский лидер заявил во время пресс-конференции с журналистами стран СНГ, сообщает его пресс-служба.
«Вдруг я не откажусь (поста президента. — прим. ред. .), я просто когда надо уйду с этого поста. Зачем вдруг? Вдруг — это опасно», — сказал Лукашенко в ответ на вопрос о вероятном сценарии транзита власти. Он исключил, что он пройдет по тому же сценарию, что и в Казахстане.
«Детально, по срокам, я планирую заявить на Всебелорусском народном собрании, как мы будем двигаться и при каких условиях», — пояснил Лукашенко. Он отметил, что эти условия сейчас «вырабатываются», но «ни в коем случае не под давлением».
«Мы не пойдем на то, чтобы бросить людей и уйти», — заверил белорусский президент.
В конце октября Лукашенко анонсировал проведение в декабре Всебелорусского народного собрания. На нем, по словам белорусского президента, будут определены задачи развития страны на ближайшие пять лет. Он не уточнял, какие именно вопросы будут вынесены на повестку собрания, однако в августе Лукашенко также анонсировал общественное обсуждение проекта новой, третьей по счету в истории Белоруссии Конституции. Первые упоминания о конституционной реформе появились в канун президентских выборов. Лукашенко отмечал, что полномочия властей будут перераспределены, однако о возврате к документу 1994 г. «не может быть речи».
Инаугурация Лукашенко состоялась на закрытой церемонии 23 сентября. Срок его правления был продлен на пять лет в результате голосования, прошедшего 9 августа. На нем действующий глава государства набрал 80,08% голосов. При этом оппозиция, возглавляемая Светланой Тихановской, назвала выборы «сфальсифицированными» и не признала законность президентства Лукашенко.