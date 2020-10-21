Лукашенко анонсировал проведение Всебелорусского народного собрания
Всебелорусское народное собрание будет проведено в декабре для определения задач развития страны на ближайшие пять лет, заявил в ходе совещания по актуальным вопросам президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«В декабре, я полагаю, мы вернемся к вопросам подготовки Всебелорусского народного собрания, где определим задачи развития нашей страны на пятилетку. И там рассмотрим уже глобальные вопросы развития нашего государства», — сказал он, его слова приводит агентство «БелТА».
Кроме того, по словам президента, после ноябрьских праздников правительство Белоруссии детально рассмотрит перспективы развития республики в ближайший год. При этом данный вопрос уже обсуждался вчера, 20 октября, решения по нему и по бюджету на 2021 г. были приняты, отметил Лукашенко.
Инаугурация Лукашенко состоялась на закрытой церемонии 23 сентября. Срок его правления был продлен на пять лет в результате голосования, прошедшего 9 августа. На нем действующий глава государства набрал 80,08% голосов. При этом оппозиция, возглавляемая Светланой Тихановской, назвала выборы сфальсифицированными и не признала законность президентства Лукашенко. Эту позицию поддержали в Евросоюзе. Сам он в разговоре с оппозицией в СИЗО КГБ заявил, что больше не станет баллотироваться в президенты Белоруссии.