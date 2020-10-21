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Лукашенко анонсировал проведение Всебелорусского народного собрания

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Всебелорусское народное собрание будет проведено в декабре для определения задач развития страны на ближайшие пять лет, заявил в ходе совещания по актуальным вопросам президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«В декабре, я полагаю, мы вернемся к вопросам подготовки Всебелорусского народного собрания, где определим задачи развития нашей страны на пятилетку. И там рассмотрим уже глобальные вопросы развития нашего государства», — сказал он, его слова приводит агентство «БелТА».

Кроме того, по словам президента, после ноябрьских праздников правительство Белоруссии детально рассмотрит перспективы развития республики в ближайший год. При этом данный вопрос уже обсуждался вчера, 20 октября, решения по нему и по бюджету на 2021 г. были приняты, отметил Лукашенко.

Инаугурация Лукашенко состоялась на закрытой церемонии 23 сентября. Срок его правления был продлен на пять лет в результате голосования, прошедшего 9 августа. На нем действующий глава государства набрал 80,08% голосов. При этом оппозиция, возглавляемая Светланой Тихановской, назвала выборы сфальсифицированными и не признала законность президентства Лукашенко. Эту позицию поддержали в Евросоюзе. Сам он в разговоре с оппозицией в СИЗО КГБ заявил, что больше не станет баллотироваться в президенты Белоруссии.

Ранее по теме: Оппозиционер рассказал об обещании Лукашенко не баллотироваться в президенты

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных