Лукашенко анонсировал проведение Всебелорусского народного собрания

Инаугурация Лукашенко состоялась на закрытой церемонии 23 сентября. Срок его правления был продлен на пять лет в результате голосования, прошедшего 9 августа. На нем действующий глава государства набрал 80,08% голосов. При этом оппозиция, возглавляемая Светланой Тихановской, назвала выборы сфальсифицированными и не признала законность президентства Лукашенко. Эту позицию поддержали в Евросоюзе. Сам он в разговоре с оппозицией в СИЗО КГБ заявил, что больше не станет баллотироваться в президенты Белоруссии.