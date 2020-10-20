Оппозиционер рассказал об обещании Лукашенко не баллотироваться в президенты

По словам Воскресенского, Лукашенко в беседе с оппозиционерами заявил, что «строил» Белоруссию так, как видел, и не думает, что сделал плохо. Президент отметил, что «вылизал все малые города», сохранил промышленный потенциал и попросил закрепить демократические изменения в конституции. «Потому что я знаю, что такого, как я, президента — честного, искреннего и не коррупционера — может больше не быть», — передал Воскресенский слова Лукашенко.