Оппозиционер рассказал об обещании Лукашенко не баллотироваться в президенты
Президент Белорусии Александр Лукашенко на встрече с представителями оппозиции в СИЗО КГБ пообещал больше никогда не баллотироваться на пост главы государства, рассказал в интервью порталу Tyt.by бизнесмен Юрий Воскресенский.
«Он дал слово всем участникам круглого стола, что наелся президентства, что это его последний срок: «Даю вам слово, ребята». Я ему верю, все-таки у меня диплом антикризисного управляющего, и я чувствую такие моменты», — заявил он.
По словам Воскресенского, Лукашенко в беседе с оппозиционерами заявил, что «строил» Белоруссию так, как видел, и не думает, что сделал плохо. Президент отметил, что «вылизал все малые города», сохранил промышленный потенциал и попросил закрепить демократические изменения в конституции. «Потому что я знаю, что такого, как я, президента — честного, искреннего и не коррупционера — может больше не быть», — передал Воскресенский слова Лукашенко.
Воскресенский провел под арестом два месяца по обвинению в участии в массовых беспорядках. 12 октября его выпустили из СИЗО под домашний арест. Это произошло после встречи с Лукашенко, состоявшейся 10 октября.
Лукашенко непрерывно занимает пост президента республики с 1994 г. На прошедших в Белоруссии выборах 9 августа выборах он победил, набрав 80,08% голосов и продлив таким образом срок своих полномочий еще на пять лет. Оппозиция, возглавляемая экс-кандидатом в президенты республики Светланой Тихановской, обвинила действующую власть в «фальсификации» итогов выборов.