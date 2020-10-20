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Оппозиционер рассказал об обещании Лукашенко не баллотироваться в президенты

Ведомости

Президент Белорусии Александр Лукашенко на встрече с представителями оппозиции в СИЗО КГБ пообещал больше никогда не баллотироваться на пост главы государства, рассказал в интервью порталу Tyt.by бизнесмен Юрий Воскресенский.

«Он дал слово всем участникам круглого стола, что наелся президентства, что это его последний срок: «Даю вам слово, ребята». Я ему верю, все-таки у меня диплом антикризисного управляющего, и я чувствую такие моменты», — заявил он.

По словам Воскресенского, Лукашенко в беседе с оппозиционерами заявил, что «строил» Белоруссию так, как видел, и не думает, что сделал плохо. Президент отметил, что «вылизал все малые города», сохранил промышленный потенциал и попросил закрепить демократические изменения в конституции. «Потому что я знаю, что такого, как я, президента — честного, искреннего и не коррупционера — может больше не быть», — передал Воскресенский слова Лукашенко.

Воскресенский провел под арестом два месяца по обвинению в участии в массовых беспорядках. 12 октября его выпустили из СИЗО под домашний арест. Это произошло после встречи с Лукашенко, состоявшейся 10 октября. 

Лукашенко непрерывно занимает пост президента республики с 1994 г. На прошедших в Белоруссии выборах 9 августа выборах он победил, набрав 80,08% голосов и продлив таким образом срок своих полномочий еще на пять лет. Оппозиция, возглавляемая экс-кандидатом в президенты республики Светланой Тихановской, обвинила действующую власть в «фальсификации» итогов выборов.

Ранее по теме: Лукашенко заявил о смене тактики по отношению к протестующим

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных