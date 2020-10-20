Лукашенко заявил о смене тактики по отношению к протестующим
Белорусские власти поменяли тактику в отношении протестующих в стране, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет «БелТА».
«Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Но мы поменяли тактику. Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект», — сказал Лукашенко.
Белорусы, особенно жители Минска, по мнению Лукашенко, «вдруг прозрели» и увидели, кто может прийти к власти и что будет со страной. «То есть люди увидели, что они могут потерять, и сравнили спокойный Минск и когда Минск бурлит, пусть даже по воскресеньям», — отметил президент.
Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. Согласно официальным данным республиканского ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,08%, а за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую 10,09%.
Власти Германии, Латвии, Литвы, Словакии, Эстонии и ряда других стран не признали Лукашенко легитимным президентом. Также его легитимность не признали США и Украина. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеф Боррель заявил, что ЕС не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, поэтому инаугурация Лукашенко нелегитимна.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отказался комментировать инаугурацию Лукашенко. Песков отметил, что это было внутренним решением белорусских властей.