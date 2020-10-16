В МВД Белоруссии допустили «гуманную» стрельбу по протестующим
Белорусская милиция может применить огнестрельное оружие против протестующих, если они будут угрожать жизни и здоровью сотрудников правоохранительных органов, но сделает это «гуманно». Об этом заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1» глава управления по борьбе с оргпреступностью республиканского МВД Николай Карпенков.
«Конечно, если они будут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применить оружие для того, чтобы защитить граждан. Мы, конечно же, гуманно применим оружие к ним, в том числе и огнестрельное», — сказал Карпенков. Он отметил, что это касается в первую очередь тех, кто «поднимет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов».
По мнению Карпенкова, протестующие мало чем отличаются от преступных группировок и выходят на акции, чтобы заработать денег.
Ранее, 12 октября, о готовности милиции применить боевое оружие против протестующих заявил первый заместитель министра внутренних дел республики Геннадий Казакевич. Он объяснил это тем, что акции оппозиции стали более организованными и «крайне радикальными». Спецсредства и резиновые пули силовики используют для разгона демонстраций с самого начала протестов в августе.
Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. Согласно официальным данным республиканского ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,08%, а за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую 10,09%. Последняя уехала в Латвию и утверждает, что результаты выборов были «сфальсифицированы».