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В МВД Белоруссии допустили «гуманную» стрельбу по протестующим

Ведомости

Белорусская милиция может применить огнестрельное оружие против протестующих, если они будут угрожать жизни и здоровью сотрудников правоохранительных органов, но сделает это «гуманно». Об этом заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1» глава управления по борьбе с оргпреступностью республиканского МВД Николай Карпенков.

«Конечно, если они будут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применить оружие для того, чтобы защитить граждан. Мы, конечно же, гуманно применим оружие к ним, в том числе и огнестрельное», — сказал Карпенков. Он отметил, что это касается в первую очередь тех, кто «поднимет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов».

По мнению Карпенкова, протестующие мало чем отличаются от преступных группировок и выходят на акции, чтобы заработать денег.

Ранее, 12 октября, о готовности милиции применить боевое оружие против протестующих заявил первый заместитель министра внутренних дел республики Геннадий Казакевич. Он объяснил это тем, что акции оппозиции стали более организованными и «крайне радикальными». Спецсредства и резиновые пули силовики используют для разгона демонстраций с самого начала протестов в августе.

Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. Согласно официальным данным республиканского ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,08%, а за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую 10,09%. Последняя уехала в Латвию и утверждает, что результаты выборов были «сфальсифицированы».

Ранее по теме: КГБ Белоруссии предупредил о готовящейся в стране провокации

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных