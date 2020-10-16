В МВД Белоруссии допустили «гуманную» стрельбу по протестующим

«Конечно, если они будут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применить оружие для того, чтобы защитить граждан. Мы, конечно же, гуманно применим оружие к ним, в том числе и огнестрельное», — сказал Карпенков. Он отметил, что это касается в первую очередь тех, кто «поднимет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов».