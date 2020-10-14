NYT заявила о «двойном отравлении» Навального

Изначальной версией предполагаемого отравления, которую озвучила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, заключалась в том, что яд был в чае политика, выпитом 20 августа в аэропорту Томска перед посадкой на самолет. Однако после того, как власти Германии заявили об обнаружении «Новичка» в анализах политика, сотрудники ФБК 17 сентября опубликовали на странице Навального в Instagram видео из его номера, где показали бутылки с водой, якобы вывезенные ими для исследования в Германии. По их заявлению, на них немецкие специалисты нашли следы яда «Новичок». Позже издание Spiegel сообщило, что об обнаружении следов яда на бутылке в начале сентября на закрытой встрече с членами бундестага и канцлером Ангелой Меркель заявил государственный секретарь по вопросам обороны Герд Хуфе.