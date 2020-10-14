NYT заявила о «двойном отравлении» Навального
Основатель ФБК Алексей Навальный мог пережить «двойное отравление» ядом «Новичок», который был добавлен в виде порошка в его чай перед вылетом в Томске, а также был найден на бутылке с водой, сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя немецких спецслужб.
«Немецкие эксперты, изучившие доказательства, теперь говорят, что «Новичок» был порошком, растворенным в жидкости, скорее всего, в чае, который Навальный пил в аэропорту перед своим рейсом, сказал высокопоставленный сотрудник службы безопасности Германии при условии анонимности», — говорится в публикации. В то же время собеседник издания отметил, что подробности того, как именно был отравлен основатель ФБК, остаются неясными.
Газета также напоминает, что немецкие специалисты уже заявляли о нахождении следов яда на бутылке, которую сотрудники ФБК якобы вывезли из его гостиничного номера. «Это говорит о том, что Навальный контактировал с ядом до прибытия в аэропорт или, возможно, он был отравлен дважды», — говорится в публикации.
Изначальной версией предполагаемого отравления, которую озвучила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, заключалась в том, что яд был в чае политика, выпитом 20 августа в аэропорту Томска перед посадкой на самолет. Однако после того, как власти Германии заявили об обнаружении «Новичка» в анализах политика, сотрудники ФБК 17 сентября опубликовали на странице Навального в Instagram видео из его номера, где показали бутылки с водой, якобы вывезенные ими для исследования в Германии. По их заявлению, на них немецкие специалисты нашли следы яда «Новичок». Позже издание Spiegel сообщило, что об обнаружении следов яда на бутылке в начале сентября на закрытой встрече с членами бундестага и канцлером Ангелой Меркель заявил государственный секретарь по вопросам обороны Герд Хуфе.
В начале октября МВД сообщило, что, в результате доследственной проверки выяснилось, что сотрудники ФБК не вывозили в Германию никаких бутылок с водой, хотя и подтвердили, что три бутылки они забрали из его гостиничного номера в Томске. Правоохранители также добавили, что сразу после прохождения контроля в аэропорту Толмачёво (город Новосибирск) соратница Навального Мария Певчих приобрела в вендинговом автомате бутылку воды «Святой источник», объемом 500 мл, с которой она вылетела в Омск, а из Омска в Германию.
Кроме немецких властей об отравлении основателя ФБК веществом группы «Новичок» заявили эксперты Франции и Швеции. В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что обнаружили в анализах Навального следы вещества, которое по своей структуре схоже с «Новичком», однако не входит в конвенцию о запрещении химического оружия. В России версию об отравлении Навального не подтверждают. Врачи Омской больницы, куда оппозиционера доставили сразу после того, как 20 августа он потерял сознание в самолете, летевшем из Томска в Москву, не обнаружили в его анализах следов отравляющего вещества.