Соратники Алексея Навального считают, что его отравили

Случившееся с Навальным вряд ли как-то повлияет на осенние выборы, полагает политолог Александр Пожалов. Это происшествие, объясняет он, имеет отношение к федеральной повестке, а не к региональной, где в основном преобладает местная социальная проблематика. Исключением он считает кампанию его сторонников на выборах в горсовет Новосибирска, которая была основной для ФБК. Произошедшее с Навальным, по мнению политолога, позволит российской оппозиции ситуативно консолидироваться: «Прежние внутренние разногласия между ними будут отложены, это подкрепит лидерство Навального в оппозиционной среде. Но если Навальный не сможет на время заниматься активной деятельностью, то накануне выборов в Госдуму оппозиция останется без поддержки от самого медийного своего представителя».