Соратники Алексея Навального считают, что его отравили

Соратники Алексея Навального считают, что его отравилиПолитик госпитализирован в Омске в тяжелом состоянии
Состояние Навального оценивается врачами как тяжелое. Его соратники полагают, что он был отравлен.
Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Осенью в Томске пройдут выборы в горсовет и гордуму. В них принимают участие в том числе сотрудники местного штаба Навального и его сторонники – Ксения Фадеева и Андрей Фатеев. Город был заключительным пунктом в поездке Навального по Сибири. Из-за резкого ухудшения состояния политика самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Там Навального на «скорой» доставили в Больницу скорой медицинской помощи № 1 (БСМП-1), где он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже стало известно, что он впал в состояние комы.
«Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай, – написала в своих соцсетях пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. – Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания». К Навальному в больницу приехала его жена, соратники и его лечащий врач Анастасия Васильева.
«Просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе, – написала Васильева в Twitter. – Главный врач БСМП-1 отказывает в предоставлении выписки или эпикриза». Юрист ФБК Вячеслав Гимади сообщил в Twitter, что подал в Следственный комитет заявление по ст. 277 УК (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) и ст. 30, 105 УК (покушение на убийство). По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, доследственные мероприятия проводятся, но вопрос о возбуждении уголовного дела может быть решен только после получения заключения медиков.
«По-настоящему страшно за Навального, и даже не могу представить, каково сейчас его семье», – прокомментировал ситуацию в Twitter политик Дмитрий Гудков. «Главное – чтобы выжил, – написал в Twitter политик, друг Навального Илья Яшин. – Я просто хочу, чтобы Навальный выжил после отравления».
«Речь идет о гражданине России. Сначала нам нужно дождаться окончательных анализов <...> если имеет место отравление, если будут соответствующие заявления или если иные решения примут правоохранительные органы, тогда будет расследование. Это касается любого гражданина России», – прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также сообщил, что власти готовы оказать содействие в отправке Навального на лечение за границу.
Случившееся с Навальным вряд ли как-то повлияет на осенние выборы, полагает политолог Александр Пожалов. Это происшествие, объясняет он, имеет отношение к федеральной повестке, а не к региональной, где в основном преобладает местная социальная проблематика. Исключением он считает кампанию его сторонников на выборах в горсовет Новосибирска, которая была основной для ФБК. Произошедшее с Навальным, по мнению политолога, позволит российской оппозиции ситуативно консолидироваться: «Прежние внутренние разногласия между ними будут отложены, это подкрепит лидерство Навального в оппозиционной среде. Но если Навальный не сможет на время заниматься активной деятельностью, то накануне выборов в Госдуму оппозиция останется без поддержки от самого медийного своего представителя».
Для власти будет крайне невыгодно, если ее обвинят в случившемся, замечает Пожалов: «Перед федеральными выборами это может быть использовано для нагнетания сюжетов о недоверии к правоохранительной системе и политических расправах с несогласными – на таком фоне неудачно для власти уже прошли выборы в Мосгордуму». Политолог считает, что в интересах власти провести максимально прозрачное расследование случившегося.
Стоит напомнить, что весной 2018 г. Навальный был атакован неизвестными в Москве. В лицо политику тогда плеснули химический раствор зеленого цвета, в результате чего он получил серьезный ожог одного глаза. По словам политика, тогда он потерял 80% зрения в пострадавшем глазе, ему потребовалось лечение за границей. Через год, летом 2019 г., Навальный был госпитализирован из спецприемника. У политика был сильный отек лица и покраснение кожи, Васильева тогда предположила, что Навальный в спецприемнике был отравлен.
Ранее, осенью 2018 г., неизвестными химическими веществами был отравлен активист и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов (он получил медицинскую помощь в Европе и выздоровел). Дважды, в 2015 и 2017 гг., с тяжелым отравлением попадал в больницы другой общественный деятель – Владимир Кара-Мурза младший. Найти виновных в отравлениях ни его, ни Верзилова не сумели, уголовные дела возбуждены не были.