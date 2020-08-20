Трамп прокомментировал госпитализацию Навального
В США следят за сообщениями о госпитализации в России основателя ФБК Алексея Навального. Об этом, как сообщает Reuters, заявил президент США Дональд Трамп.
«Трамп заявил, что США следят за сообщениями о лидере российской оппозиции Навальном», – говорится в сообщении.
Утром 20 августа основателя ФБК Алексея Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска. После госпитализации он впал в кому. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что Навального госпитализировали с отравлением.
После обследования врачи исключили у него коронавирус, инфаркт, инсульт и черепно-мозговую травму.