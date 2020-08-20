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Трамп прокомментировал госпитализацию Навального

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В США следят за сообщениями о госпитализации в России основателя ФБК Алексея Навального. Об этом, как сообщает Reuters, заявил президент США Дональд Трамп.

«Трамп заявил, что США следят за сообщениями о лидере российской оппозиции Навальном», – говорится в сообщении.

Утром 20 августа основателя ФБК Алексея Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска. После госпитализации он впал в кому. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что Навального госпитализировали с отравлением.

После обследования врачи исключили у него коронавирус, инфаркт, инсульт и черепно-мозговую травму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных