Трамп прокомментировал госпитализацию Навального

Утром 20 августа основателя ФБК Алексея Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска. После госпитализации он впал в кому. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что Навального госпитализировали с отравлением.