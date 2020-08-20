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Врачи исключили у Навального четыре диагноза

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Врачи при обследовании находящегося в коме Алексея Навального исключили у него коронавирус, инфаркт, инсульт и черепно-мозговую травму, сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолия Калиниченко.

«Нет данных за травматические повреждения, в том числе за черепно-мозговую травму. Нет данных за инсульт или острый инфаркт миокарда, не находим данные за какие-то инфекционные поражения, в том числе ковид-инфекцию», – цитирует Калиниченко агентство.

Выводы сделаны на основе данных лабораторно-клинических и инструментальных исследований, анализа крови и консультаций специалистов, в том числе федеральных экспертов.

Утром 20 августа основателя ФБК Алексея Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска. После госпитализации он впал в кому. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что Навального госпитализировали с токсическим отравлением.

Ранее по теме: К лечению Навального подключились федеральные медцентры

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных