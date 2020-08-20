Врачи исключили у Навального четыре диагноза
Врачи при обследовании находящегося в коме Алексея Навального исключили у него коронавирус, инфаркт, инсульт и черепно-мозговую травму, сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолия Калиниченко.
«Нет данных за травматические повреждения, в том числе за черепно-мозговую травму. Нет данных за инсульт или острый инфаркт миокарда, не находим данные за какие-то инфекционные поражения, в том числе ковид-инфекцию», – цитирует Калиниченко агентство.
Выводы сделаны на основе данных лабораторно-клинических и инструментальных исследований, анализа крови и консультаций специалистов, в том числе федеральных экспертов.
Утром 20 августа основателя ФБК Алексея Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска. После госпитализации он впал в кому. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что Навального госпитализировали с токсическим отравлением.