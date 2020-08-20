К лечению Навального подключились федеральные медцентры
Врачи Больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске, где находится основатель ФБК Алексей Навальный, провели консультации с федеральными медицинскими центрами, специализирующимися на токсикологии и реаниматологии, сообщил главврач больницы Александр Мураховский.
«Уже во время встречи (с женой Навального Юлией – ред.) закончилась телемедицинская консультация с двумя федеральными медицинскими центрами, специализирующимися на токсикологии и реаниматологии. Наши коллеги согласились с выбранной нами тактикой лечения», – цитирует Мураховского пресс-служба минздрава региона.
Главврач также рассказал, что состояние Навального оценивается как стабильное, он находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ.
Утром 20 августа Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска. После госпитализации он впал в кому. Ранее его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что Навального госпитализировали с токсическим отравлением.