К лечению Навального подключились федеральные медцентры

Утром 20 августа Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска. После госпитализации он впал в кому. Ранее его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что Навального госпитализировали с токсическим отравлением.