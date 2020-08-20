В Кремле прокомментировали госпитализацию Навального

«Да, СМИ размещают много информации об этом, поэтому мы также читаем эту информацию. Разумеется, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления», – сказал Песков. В Кремле знают, что Навальный находится в тяжелом состоянии и что врачи делают все необходимое. «Привлечены в Омске лучшие врачи, и, насколько нам известно также из сообщений СМИ, они используют методы телемедицины и проводят консилиумы со специалистами в Москве», – отметил Песков. На вопрос, докладывают ли президенту о ситуации с Навальным, пресс-секретарь ответил так: «Нет необходимости специально докладывать, потому что очень много сообщений СМИ и в мониторинге, конечно, эта информация содержится».