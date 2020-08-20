В Кремле прокомментировали госпитализацию Навального
Кремль следит за информацией о состоянии Алексея Навального и желает ему скорейшего выздоровления, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Да, СМИ размещают много информации об этом, поэтому мы также читаем эту информацию. Разумеется, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления», – сказал Песков. В Кремле знают, что Навальный находится в тяжелом состоянии и что врачи делают все необходимое. «Привлечены в Омске лучшие врачи, и, насколько нам известно также из сообщений СМИ, они используют методы телемедицины и проводят консилиумы со специалистами в Москве», – отметил Песков. На вопрос, докладывают ли президенту о ситуации с Навальным, пресс-секретарь ответил так: «Нет необходимости специально докладывать, потому что очень много сообщений СМИ и в мониторинге, конечно, эта информация содержится».
Утром 20 августа Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска. После госпитализации он впал в кому. По мнению пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политику могли что-то подмешать в чай, так как, по ее словам, это единственное, что он пил с утра. Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник писал, что предварительно у политика диагностировано острое отравление неустановленным психодиcлептиком. Официальный диагноз врачи пока не называли.