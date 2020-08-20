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В Кремле прокомментировали госпитализацию Навального

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Кремль следит за информацией о состоянии Алексея Навального и желает ему скорейшего выздоровления, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Да, СМИ размещают много информации об этом, поэтому мы также читаем эту информацию. Разумеется, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления», – сказал Песков. В Кремле знают, что Навальный находится в тяжелом состоянии и что врачи делают все необходимое. «Привлечены в Омске лучшие врачи, и, насколько нам известно также из сообщений СМИ, они используют методы телемедицины и проводят консилиумы со специалистами в Москве», – отметил Песков. На вопрос, докладывают ли президенту о ситуации с Навальным, пресс-секретарь ответил так: «Нет необходимости специально докладывать, потому что очень много сообщений СМИ и в мониторинге, конечно, эта информация содержится».

Утром 20 августа Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска. После госпитализации он впал в кому. По мнению пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политику могли что-то подмешать в чай, так как, по ее словам, это единственное, что он пил с утра. Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник писал, что предварительно у политика диагностировано острое отравление неустановленным психодиcлептиком. Официальный диагноз врачи пока не называли.

Ранее по теме: Основатель ФБК Навальный впал в кому после отравления

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных