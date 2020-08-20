Основатель ФБК Навальный впал в кому после отравления
Основатель ФБК Алексей Навальный впал в кому после госпитализации с отравлением в Омске, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter.
«Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет», ‒ написала она. Ярмыш добавила, что Навальный находится в реанимации.
Утром 20 августа Навального госпитализировали после экстренной посадки самолета в Омске, на котором он возвращался в Москву из Томска. Ранее сегодня Ярмыш сообщила, что Навальный почувствовал себя плохо в самолете, его госпитализировали с токсическим отравлением. По мнению Ярмыш, Навальному могли что-то подмешать в чай, так как, по ее словам, это единственное, что он пил с утра. Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник писал, что предварительно у политика диагностировано острое отравление неустановленным психодиcлептиком.
Юристы ФБК планируют обратиться в Следственный комитет с требованием провести расследование по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), сообщил в своем Twitter руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.