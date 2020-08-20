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Основатель ФБК Навальный впал в кому после отравления

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Основатель ФБК Алексей Навальный впал в кому после госпитализации с отравлением в Омске, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter.

«Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет», ‒ написала она. Ярмыш добавила, что Навальный находится в реанимации.

Утром 20 августа Навального госпитализировали после экстренной посадки самолета в Омске, на котором он возвращался в Москву из Томска. Ранее сегодня Ярмыш сообщила, что Навальный почувствовал себя плохо в самолете, его госпитализировали с токсическим отравлением. По мнению Ярмыш, Навальному могли что-то подмешать в чай, так как, по ее словам, это единственное, что он пил с утра. Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник писал, что предварительно у политика диагностировано острое отравление неустановленным психодиcлептиком.

Юристы ФБК планируют обратиться в Следственный комитет с требованием провести расследование по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), сообщил в своем Twitter руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных