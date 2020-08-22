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Самолет с Навальным приземлился в Берлине

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Самолет, вылетевший из Омска с основателем ФБК Алексеем Навальным на борту, приземлился в Берлине, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter.

«Самолет с Алексеем только что сел в Берлине», – написала она.

По данным сервиса Flightradar, борт прибыл в аэропорт Шенефельд в 8:47 по местному времени (9:47 мск).

Ранее врачи разрешили транспортировать Навального из больницы в Омске в немецкую клинику. О том, что переговоры о транспортировке Навального «сдвинулись с мертвой точки», заявляла его пресс-секретарь Кира Ярмыш в своем Twitter.

Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Накануне главный врач больницы Александр Мураховский назвал предварительный диагноз: нарушение обмена веществ.

Ранее по теме: Жена Навального подписала документы для его транспортировки в Германию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных