Самолет с Навальным приземлился в Берлине
Самолет, вылетевший из Омска с основателем ФБК Алексеем Навальным на борту, приземлился в Берлине, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter.
«Самолет с Алексеем только что сел в Берлине», – написала она.
По данным сервиса Flightradar, борт прибыл в аэропорт Шенефельд в 8:47 по местному времени (9:47 мск).
Ранее врачи разрешили транспортировать Навального из больницы в Омске в немецкую клинику. О том, что переговоры о транспортировке Навального «сдвинулись с мертвой точки», заявляла его пресс-секретарь Кира Ярмыш в своем Twitter.
Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Накануне главный врач больницы Александр Мураховский назвал предварительный диагноз: нарушение обмена веществ.