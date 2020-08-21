Жена Навального подписала документы для его транспортировки в Германию
Жена находящегося в коме Алексея Навального Юлия подписала заявление с просьбой о транспортировке супруга, в котором указала, что предупреждена о вероятности ухудшения его состояния при перелете. Об этом сообщил Минздрав Омской области.
«После принятия решения о транспортировке Алексея Навального по просьбе родственников в одну из клиник Германии подготовлены все необходимые документы», — цитирует «РИА Новости» заявление Минздрава.
Ранее врачи разрешили транспортировать Навального из больницы в Омске в немецкую клинику. О том, что переговоры о транспортировке Навального «сдвинулись с мертвой точки», заявляла его пресс-секретарь Кира Ярмыш в своем Twitter.