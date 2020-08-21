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Жена Навального подписала документы для его транспортировки в Германию

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Жена находящегося в коме Алексея Навального Юлия подписала заявление с просьбой о транспортировке супруга, в котором указала, что предупреждена о вероятности ухудшения его состояния при перелете. Об этом сообщил Минздрав Омской области.

«После принятия решения о транспортировке Алексея Навального по просьбе родственников в одну из клиник Германии подготовлены все необходимые документы», — цитирует «РИА Новости» заявление Минздрава.

Ранее врачи разрешили транспортировать Навального из больницы в Омске в немецкую клинику. О том, что переговоры о транспортировке Навального «сдвинулись с мертвой точки», заявляла его пресс-секретарь Кира Ярмыш в своем Twitter. 

Ранее по теме: Врачи разрешили отправить Навального на лечение за границу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных