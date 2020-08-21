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Врачи разрешили отправить Навального на лечение за границу

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Находящегося в коме основателя ФБК Алексея Навального можно транспортировать из больницы в Омске в немецкую клинику. Об этом заявил замглавврача омской больницы скорой помощи Анатолий Калиниченко, сообщает «РИА Новости».

«Немецкая бригада посчитала Навального транспортабельным, но на тот момент мы решили совместно считать вопрос преждевременным… Имея просьбы родственников о транспортировке, они берут этот риск на себя, мы не возражаем», ‒ сказал Калиниченко.

О том, что переговоры о транспортировке Навального «сдвинулись с мертвой точки», также сообщила и его пресс-секретарь Кира Ярмыш в своем Twitter. 

Ранее жена Навального Юлия обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием разрешить перевезти мужа на лечение в Германию. Накануне в больницу, где находится политик, прибыли немецкие врачи.

Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Сегодня главный врач больницы Александр Мураховский назвал предварительный диагноз: нарушение обмена веществ.

Ранее по теме: В больницу к Навальному направились немецкие врачи

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных