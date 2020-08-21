Врачи разрешили отправить Навального на лечение за границу
Находящегося в коме основателя ФБК Алексея Навального можно транспортировать из больницы в Омске в немецкую клинику. Об этом заявил замглавврача омской больницы скорой помощи Анатолий Калиниченко, сообщает «РИА Новости».
«Немецкая бригада посчитала Навального транспортабельным, но на тот момент мы решили совместно считать вопрос преждевременным… Имея просьбы родственников о транспортировке, они берут этот риск на себя, мы не возражаем», ‒ сказал Калиниченко.
О том, что переговоры о транспортировке Навального «сдвинулись с мертвой точки», также сообщила и его пресс-секретарь Кира Ярмыш в своем Twitter.
Ранее жена Навального Юлия обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием разрешить перевезти мужа на лечение в Германию. Накануне в больницу, где находится политик, прибыли немецкие врачи.
Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Сегодня главный врач больницы Александр Мураховский назвал предварительный диагноз: нарушение обмена веществ.