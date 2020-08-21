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В больницу к Навальному направились немецкие врачи

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Врачи из Германии направляются в больницу скорой помощи в Омске, где в коме находится основатель ФБК Алексей Навальный, сообщает пресс-служба минздрава Омской области.

«Мы пригласили и немецких специалистов, которые прибыли в Омск на реанимационном самолете, чтобы они у нас в клинике ознакомились с состоянием пациента, результатами исследований. В настоящее время они к нам направляются», – говорится в сообщении.

Главврач больницы скорой медицинской помощи в Омске Александр Мураховский назвал предварительный диагноз Навального: нарушение углеводного баланса, вызванное резким понижением уровня сахара в крови.

По словам Мураховского, состояние Навального за последние сутки незначительно улучшилось, ядов в его крови обнаружено не было.

Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, там Навального на скорой доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1 (БСМП-1), где он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже стало известно, что он впал в кому. Соратники Навльного считают, что его могли отравить, однако эта версия была опровергнута медиками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных