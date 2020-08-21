В больницу к Навальному направились немецкие врачи
Врачи из Германии направляются в больницу скорой помощи в Омске, где в коме находится основатель ФБК Алексей Навальный, сообщает пресс-служба минздрава Омской области.
«Мы пригласили и немецких специалистов, которые прибыли в Омск на реанимационном самолете, чтобы они у нас в клинике ознакомились с состоянием пациента, результатами исследований. В настоящее время они к нам направляются», – говорится в сообщении.
Главврач больницы скорой медицинской помощи в Омске Александр Мураховский назвал предварительный диагноз Навального: нарушение углеводного баланса, вызванное резким понижением уровня сахара в крови.
По словам Мураховского, состояние Навального за последние сутки незначительно улучшилось, ядов в его крови обнаружено не было.
Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, там Навального на скорой доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1 (БСМП-1), где он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже стало известно, что он впал в кому. Соратники Навльного считают, что его могли отравить, однако эта версия была опровергнута медиками.