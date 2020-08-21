Кремль объяснил отказ медиков перевезти Навального в Европу
Лечащий врач основателя ФБК Алексея Навального считает невозможной его транспортировку до выяснения причин произошедшего, так как ему стало плохо после набора высоты, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Что касается перевозки по воздуху. Лечащий врач, который несёт ответственность за состояние здоровья больного, придерживается точки зрения, что сейчас пока до конца не известно, что стало причиной. Пока мы только констатируем, что больному стало плохо именно в самолёте после набора высоты, поэтому врач считает, что пока нет ясности, что стало причиной, перевозка, транспортировка по воздуху больного невозможна. Это может представлять угрозу для его здоровья. Врачи продолжают делать все возможное», — сказал Песков.
Он отметил, что российские врачи находятся в «полном контакте» с немецкими специалистами, которые прибыли в Омск сегодня утром.
«Наши врачи пригласили прибывших из Германии врачей побывать в больнице, принять участие в консилиуме с нашими врачами, получить всю информацию о методах лечения доступных, анализах и т.д.», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
Песков пояснил, что вопрос вывоза Навального относится к компетенции медиков. «Это вопрос исключительно медицинского решения. Наверное, какие-то существуют формальности, я не знаю, которые безусловно нужно выполнить. Я не знаю просто этих формальностей, но никто не видит в данном случае никаких здесь препятствий, кроме врачебного решения».
По словам Пескова, Кремль не получил обращение соратников Навального о содействии в транспортировке Навального в европейскую клинику: «Как такового обращения мы не получали, по крайней мере, мне неизвестно, что какое-то обращение приходило. Были только обращения в соцсетях, но, собственно, здесь, наверное, и не нужна какая-то лишняя бюрократия».
Ранее главврач больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске Александр Мураховский сообщил, что состояние впавшего в кому Навального улучшилось, но остается недостаточно стабильным.
Позднее он уточнил, что резкое ухудшение состояния здоровья Навального может быть вызвано нарушением обмена веществ.