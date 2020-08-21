Кремль объяснил отказ медиков перевезти Навального в Европу

«Что касается перевозки по воздуху. Лечащий врач, который несёт ответственность за состояние здоровья больного, придерживается точки зрения, что сейчас пока до конца не известно, что стало причиной. Пока мы только констатируем, что больному стало плохо именно в самолёте после набора высоты, поэтому врач считает, что пока нет ясности, что стало причиной, перевозка, транспортировка по воздуху больного невозможна. Это может представлять угрозу для его здоровья. Врачи продолжают делать все возможное», — сказал Песков.