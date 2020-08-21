Врачи назвали предварительный диагноз Навального

«На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной из них, к которому мы склоняемся, — нарушение углеводного баланса, то есть, нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением уровня сахара в крови», — цитирует Мураховского ТАСС. Он отметил, что состояние Навального оценивается как нестабильно тяжелое, при взлете или посадке самолета оно может ухудшиться. Врач добавил, что в организме политика не найдено оксибутиратов и барбитуратов.