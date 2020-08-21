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Врачи назвали предварительный диагноз Навального

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Врачи полагают, что состояние основателя ФБК Алексея Навального, который накануне впал в кому, может быть вызвано нарушением обмена веществ, сообщил главврач больницы скорой медицинской помощи в Омске Александр Мураховский.

«На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной из них, к которому мы склоняемся, — нарушение углеводного баланса, то есть, нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением уровня сахара в крови», — цитирует Мураховского ТАСС. Он отметил, что состояние Навального оценивается как нестабильно тяжелое, при взлете или посадке самолета оно может ухудшиться. Врач добавил, что в организме политика не найдено оксибутиратов и барбитуратов.

Ранее замглавврача больницы Анатолий Калиниченко сообщал, что диагноз Навального сообщили его жене и брату. Однако пресс-секретарь основателя ФБК Кира Ярмыш опровергла эту информацию. «То, что им рассказали, — это набор симптомов, который может быть интерпретирован по-разному. Причину состояния Алексея врачи по-прежнему не могут установить», — написала Ярмыш в Twitter.

Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Из-за резкого ухудшения состояния политика самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Там Навального на скорой доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1 (БСМП-1), где он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже стало известно, что он впал в состояние комы. Официальный диагноз врачи пока не называли. Соратники Навального считают, что его могли отравить.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных