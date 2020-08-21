Врачи назвали предварительный диагноз Навального
Врачи полагают, что состояние основателя ФБК Алексея Навального, который накануне впал в кому, может быть вызвано нарушением обмена веществ, сообщил главврач больницы скорой медицинской помощи в Омске Александр Мураховский.
«На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной из них, к которому мы склоняемся, — нарушение углеводного баланса, то есть, нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением уровня сахара в крови», — цитирует Мураховского ТАСС. Он отметил, что состояние Навального оценивается как нестабильно тяжелое, при взлете или посадке самолета оно может ухудшиться. Врач добавил, что в организме политика не найдено оксибутиратов и барбитуратов.
Ранее замглавврача больницы Анатолий Калиниченко сообщал, что диагноз Навального сообщили его жене и брату. Однако пресс-секретарь основателя ФБК Кира Ярмыш опровергла эту информацию. «То, что им рассказали, — это набор симптомов, который может быть интерпретирован по-разному. Причину состояния Алексея врачи по-прежнему не могут установить», — написала Ярмыш в Twitter.
Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Из-за резкого ухудшения состояния политика самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Там Навального на скорой доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1 (БСМП-1), где он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже стало известно, что он впал в состояние комы. Официальный диагноз врачи пока не называли. Соратники Навального считают, что его могли отравить.