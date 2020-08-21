Врач рассказал об улучшении состояния Навального

Главврач выступил против транспортировки политика до стабилизации его состояния. На перевозке настаивают соратники и родственники Навального. Немецкий фонд Cinema for Peace уже этой ночью может направить в Омск самолет за Навальным, сообщало AFP. По данным РБК, борт приземлился в Омске. Оказать помощь отправке Навального на лечение за границу готов и Кремль, сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. О готовности помочь также говорили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. 21 августа в Омск для обследования основателя ФБК приехали врачи из Москвы.