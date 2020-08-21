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Врач рассказал об улучшении состояния Навального

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Состояние впавшего в кому Алексея Навального улучшилось, но остается недостаточно стабильным, сообщил главврач больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске Александр Мураховский, его слова передает пресс-служба Минздрава.

«У нас на сегодняшний день пять рабочих диагнозов. К сожалению, я их еще назвать не могу. Мы все их отрабатываем. Их отрабатывают реаниматологи, их отрабатывают неврологи, их отрабатывают нейрофизиологи, их отрабатывают все», – сказал Мураховский.

Главврач выступил против транспортировки политика до стабилизации его состояния. На перевозке настаивают соратники и родственники Навального. Немецкий фонд Cinema for Peace уже этой ночью может направить в Омск самолет за Навальным, сообщало AFP. По данным РБК, борт приземлился в Омске. Оказать помощь отправке Навального на лечение за границу готов и Кремль, сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. О готовности помочь также говорили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. 21 августа в Омск для обследования основателя ФБК приехали врачи из Москвы.

Ранее по теме: Врачи омской больницы отказали в перевозке Навального в Германию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных