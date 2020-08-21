Врачи омской больницы отказали в перевозке Навального в Германию

Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Из-за резкого ухудшения состояния политика самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Там Навального на скорой доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1 (БСМП-1), где он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже стало известно, что он впал в состояние комы. Официальный диагноз врачи пока не называли. Соратники Навального считают, что его могли отравить.