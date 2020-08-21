Врачи омской больницы отказали в перевозке Навального в Германию
Врачи больницы Омска, в которой находится Алексей Навальный, отказывают в его перевозке на лечение в Германию, заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Главврач больницы заявил, что он нетранспортабелен из-за нестабильного состояния. Ярмыш заявила, что запрет на перевозку Навального угрожает его жизни.
Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное.— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020
Решния родственников для его перевозки недостаточно.
На перевозке Навального в европейский токсикологический центр настаивают его соратники и родственники. Немецкий фонд Cinema for Peace уже этой ночью может направить в Омск самолет за Навальным, сообщало AFP. Оказать содействие в отправке Навального на лечение за границу готов и Кремль, сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. О готовности оказать помощь также говорили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. 21 августа в Омск для обследования основателя ФБК приехали врачи из Москвы.
Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Из-за резкого ухудшения состояния политика самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Там Навального на скорой доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1 (БСМП-1), где он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже стало известно, что он впал в состояние комы. Официальный диагноз врачи пока не называли. Соратники Навального считают, что его могли отравить.