Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному
Франция готова оказать поддержку основателю ФБК Алексею Навальному, включая предоставление убежища, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Sputnik France.
«Макрон отметил, что Франция готова предоставить необходимую поддержку, включая медпомощь и убежище, российскому оппозиционеру Алексею Навальному», — пишет издание.
Также Макрон призвал провести «прозрачное» расследование инцидента с Навальным, добавив, что Париж следит за происходящими вокруг него событиями.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в Соединенных Штатах следят за сообщениями о госпитализации Навального.
Утром 20 августа Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска. После госпитализации он впал в кому. После обследования врачи исключили у него коронавирус, инфаркт, инсульт и черепно-мозговую травму.