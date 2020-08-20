Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

Утром 20 августа Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска. После госпитализации он впал в кому. После обследования врачи исключили у него коронавирус, инфаркт, инсульт и черепно-мозговую травму.