МВД усомнилось в вывозе бутылок с водой из номера Навального в Германию

«В ходе прохождения Марией Певчих предполетного досмотра в аэропорту Толмачёво (город Новосибирск) в имеющихся при ней чемодане и рюкзаке какие-либо емкости объемом свыше 100 мл, в том числе бутылка с водой, отсутствовали. После прохождения предполетного досмотра Марией Певчих в автомате по продаже напитков в стерильной зоне аэропорта была приобретена бутылка воды «Святой источник», объемом 500 мл, с которой она прилетела в город Омск», — следует из заявления ведомства. Уточняется, что из Томска в в Новосибирск Певчих ехала на автомобиле. Из Омска она улетела в Германию.