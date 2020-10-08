МВД усомнилось в вывозе бутылок с водой из номера Навального в Германию
В багаже сотрудников ФБК во время прохождения досмотра в аэропорту Новосибирска не было бутылок с водой, которые якобы были вывезены ими из номера основателя ФБК Алексея Навального в гостинице Томска, и впоследствии доставлены в Германию для обследования, и на которых будто бы были найдены следы «Новичка». Об этом сообщило управление на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.
«В ходе прохождения Марией Певчих предполетного досмотра в аэропорту Толмачёво (город Новосибирск) в имеющихся при ней чемодане и рюкзаке какие-либо емкости объемом свыше 100 мл, в том числе бутылка с водой, отсутствовали. После прохождения предполетного досмотра Марией Певчих в автомате по продаже напитков в стерильной зоне аэропорта была приобретена бутылка воды «Святой источник», объемом 500 мл, с которой она прилетела в город Омск», — следует из заявления ведомства. Уточняется, что из Томска в в Новосибирск Певчих ехала на автомобиле. Из Омска она улетела в Германию.
По данным следствия, в целом сотрудники ФБК забрали из номера Навального три бутылки с водой. Один из членов команды оппозиционера, Антон Тимофеев, рассказал, что отдал их Георгию Албурову, который летел вместе с Певчих из Новосибирска в Омск. Однако и в его багаже не было бутылок, заявили в МВД.
При этом сотрудники ФБК отказываются отвечать на вопросы следователей, сказано в сообщении ведомства. Сейчас следствие устанавливает местонахождение Певчих, которая постоянно проживает в Великобритании. Сам Навальный заявил, что Певчих давно работает в ФБК, но всегда избегала публичности. При этом российские ведомства не нашли юридического подтверждения официального трудоустройства Певчих в ФБК, сказано в заявлении МВД.
Ранее, 17 сентября, сотрудники ФБК опубликовали на странице Навального в Instagram видео из номера оппозиционера, где показали бутылки с водой, якобы вывезенные ими для исследования в Германии. По их заявлению, на этих бутылках немецкие специалисты нашли следы яда «Новичок», которым отравили Навального. Информацию об отравлении основателя ФБК веществом этой группы позже подтвердили эксперты Германии, Франции, Швеции и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Россия эту версию не подтвердила.