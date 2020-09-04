Военные медики Германии нашли следы «Новичка» на вещах Навального

Как сообщает издание, эта информация была озвучена врачом Мюнхенского института фармакологии и токсикологии бундесвера, чьи специалисты уже работали с отравляющими веществами, примененными в Сирии. «Следы были обнаружены не только в образцах крови, мочи и кожи Навального, но и на бутылке, которую он привез с собой в поездку... Предположительно, Навальный выпил из бутылки, когда уже был отравлен, оставив на ней следы яда», ‒ говорится в публикации. Такая версия была высказана врачом на совещании немецкого правительства под председательством канцлера Ангелы Меркель по вопросу о госпитализации Навального. Имя врача в публикации не указано.