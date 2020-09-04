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Военные медики Германии нашли следы «Новичка» на вещах Навального

Ведомости

Военные медики Германии сообщили, что нашли следы «Новичка» не только в коже, в крови и моче основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, но и на взятой им с собой в дорогу бутылке, пишет журнал Spiegel.

Как сообщает издание, эта информация была озвучена врачом Мюнхенского института фармакологии и токсикологии бундесвера, чьи специалисты уже работали с отравляющими веществами, примененными в Сирии. «Следы были обнаружены не только в образцах крови, мочи и кожи Навального, но и на бутылке, которую он привез с собой в поездку... Предположительно, Навальный выпил из бутылки, когда уже был отравлен, оставив на ней следы яда», ‒ говорится в публикации. Такая версия была высказана врачом на совещании немецкого правительства под председательством канцлера Ангелы Меркель по вопросу о госпитализации Навального. Имя врача в публикации не указано.

Журнал пояснил, что бутылку, на которой нашли следы яда, немецким военным врачам передали родственники Навального. Именно после обнаружения следов нервно-паралитического вещества на ней правительство Германии выступило с заявлением об отравлении политика.

2 сентября официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что лаборатория вооруженных сил ФРГ обнаружила в анализах Навального, который с 22 августа находится в берлинской клинике «Шарите», следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Таким в марте 2018 г. были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. При этом российские врачи не нашли следов яда в анализах Навального. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отечественные специалисты смогут сделать выводы по данному делу только после того, как получат от немецких коллег результаты обследования Навального.

20 августа Алексей Навальный был госпитализирован из аэропорта Омска, где самолет с ним на борту совершил экстренную посадку. Вскоре политик впал в кому, в которой находится до сих пор. В Омске Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По данным немецких врачей, состояние основателя ФБК сейчас стабильно тяжелое, угрозы жизни нет.

Ранее по теме: Германские военные нашли след «Новичка» в анализах Навального

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных