Германские военные нашли след «Новичка» в анализах Навального

Германские военные нашли след «Новичка» в анализах НавальногоЭто может привести к серьезному кризису в отношениях России и ЕС
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил 2 сентября, что лаборатория бундесвера провела исследование образцов, взятых у Алексея Навального, и «его результаты безоговорочно подтверждают наличие химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы «Новичок». Ситуацию, по заявлению Зайберта, обсудило правительство Германии и согласовало дальнейшие шаги.
«Тот факт, что Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического боевого вещества в России, поражает. Федеральное правительство самым решительным образом осуждает это покушение и срочно призывает российское правительство объяснить произошедшее», – говорится в заявлении. МИД Германии проинформирует российского посла, а правительство – партнеров по ЕС и НАТО касательно «соразмерной совместной реакции». Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сомнений в отравлении быть не может и Навального пытались заставить замолчать.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «в целом мы подтверждаем, что готовы и заинтересованы в полном взаимодействии и обмене данными по этой теме с ФРГ», и добавил, что в настоящий момент не может квалифицированно отреагировать на заявление правительства Германии. Песков напомнил, что российские врачи не нашли следов отравляющих веществ в анализах Навального.
В свою очередь МИД России выступил с заявлением, что еще 27 августа Генпрокуратура направила запрос в минюст Германии о правовой помощи, но ответа не получила. Российские медики также не получили пока ответа от немецких коллег. На встрече посла России в МИД Германии, куда он был вызван после заявления правительства, также не было предоставлено конкретной информации – результатов анализов или формул веществ, сообщила «Интерфаксу» представитель МИДа Мария Захарова. Владимир Углев, один из разработчиков советских боевых отравляющих веществ, работам по которым был присвоен шифр «Новичок», заявил «Интерфаксу», что не верит в отравление Навального веществами этой группы и другими фосфорорганическими отравляющими веществами – из-за их токсичности должны были пострадать и все окружающие.
20 августа Навальный, летевший рейсом из Томска в Москву, потерял сознание. Самолет экстренно приземлился в Омске. Спустя двое суток, в течение которых Навальный оставался в коме в омской городской больнице, он был доставлен в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября клиника распространила пресс-релиз о том, что его состояние остается серьезным и потребуется длительное лечение.
В марте 2018 г. в британском Солсбери были отравлены осужденный ранее за шпионаж в пользу Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В этом Великобритания обвинила Россию, после чего страны НАТО и ЕС и ряд других союзников выслали российских дипломатов и ввели санкции. Санкции ЕС касались персонально нескольких сотрудников ГРУ. США ввели более обширные санкции, второй пакет которых, принятый в августе 2019 г., предусматривал ограничения в предоставлении кредитов со стороны международных финансовых организаций и запрет американским банкам участвовать в размещении валютных облигаций правительства России и предоставлять ему кредиты.
Все происходящее сейчас прежде всего плохо скажется на будущем отношений между Россией и ЕС, отмечает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Последствия частично будут зависеть от того, как в Москве отреагируют на заявление властей Германии, отмечает эксперт. Если российская сторона, как и в предыдущих похожих случаях, скажет, что все это клевета и она не верит результатам исследований немецких специалистов, это усугубит проблему, полагает Кортунов: «В данном случае речь идет о немецкой клинике мирового уровня, для которой очень важна репутация. Никто не поверит, что они подтасовали [результаты исследования] или пошли на поводу у спецслужб. Эту информационную войну, если она начнется, выиграть будет практически невозможно».
Случившееся может не лучшим образом повлиять на отношения России с Западом в целом, добавляет Кортунов. Эксперт напоминает об обещании госдепартамента США ввести против России санкции, перед которыми прежние померкнут, в случае подтверждения отравления Навального, а также о довольно жестких заявлениях со стороны европейских лидеров. «Конечно, если говорить о начале осенне-зимнего политического сезона, то это все крайне неудачно. Потому что это наложит отпечаток на все предстоящие возможные контакты и запланированные мероприятия», – указывает Кортунов. В частности, не совсем понятно, приедет ли в Москву президент Франции Эмманюэль Макрон, приводит пример эксперт: «А если приедет, легко догадаться, что этот вопрос [об отравлении Навального] будет неизбежно одним из основных в обсуждении. Вопрос для российских партнеров Макрона, естественно, крайне неудобный».
Комментируя возможность введения новых санкций против России, Кортунов отметил, что в лучшем для России случае они сведутся к точечным санкциям в отношении людей, которые могли быть причастны к случившемуся, а в худшем – встанет вопрос о каких-то экономических и секторальных санкциях: «Тут, конечно, на нас работает то обстоятельство, что любое изменение санкций, особенно санкций Евросоюза, сопряжено с довольно сложными процедурами. Когда речь идет о серьезных экономических санкциях, то запустить эту машину довольно трудно. Наверное, какое-то время [для подготовки у России] будет. Но еще раз хочу подчеркнуть, что очень многое будет зависеть от нашей реакции – в какой степени Россия проявит готовность к сотрудничеству, совместному расследованию и т. д.».
Не стоит забывать и о том, что ситуация с Навальным развивается на фоне незавершившегося кризиса в Белоруссии, напоминает Кортунов. Поскольку в информационном фоне постоянно присутствуют обвинения Запада еще и во вмешательстве в события в Белоруссии, всё вместе может создать негативный кумулятивный эффект, не исключает собеседник «Ведомостей»: «Навальный, помноженный на Белоруссию, может привести к новому витку эскалации конфронтации между Россией и Западом».