Германские военные нашли след «Новичка» в анализах Навального

Комментируя возможность введения новых санкций против России, Кортунов отметил, что в лучшем для России случае они сведутся к точечным санкциям в отношении людей, которые могли быть причастны к случившемуся, а в худшем – встанет вопрос о каких-то экономических и секторальных санкциях: «Тут, конечно, на нас работает то обстоятельство, что любое изменение санкций, особенно санкций Евросоюза, сопряжено с довольно сложными процедурами. Когда речь идет о серьезных экономических санкциях, то запустить эту машину довольно трудно. Наверное, какое-то время [для подготовки у России] будет. Но еще раз хочу подчеркнуть, что очень многое будет зависеть от нашей реакции – в какой степени Россия проявит готовность к сотрудничеству, совместному расследованию и т. д.».