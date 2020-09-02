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Посольство России в Германии призвало не политизировать ситуацию с Навальным

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Посольство России в Германии призвало партнеров не политизировать ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и опираться на факты. Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства.

«Призываем партнеров избегать политизации данного инцидента (госпитализации Навального), опираться исключительно на достоверные факты, предоставление которых, надеемся, состоится в кратчайшие сроки. Рассчитываем на полноценное сотрудничество и обмен информацией с использованием имеющихся двусторонних правовых механизмов», — отметили в посольстве. В дипмиссии напомнили, что посол Сергей Нечаев ранее был приглашен в МИД ФРГ, но «никакой субстантивной фактуры» ему не предоставили.

Ранее правительство Германии в официальном заявлении сообщило о том, что в крови Навального нашли яд из группы «Новичок». Посла России в Берлине вызвали в МИД ФРГ в связи с ситуацией с Навальным. МИД России заявил об отсутствии фактуры в заявлении об отравлении.

Ранее по теме: В Германии заявили о следах яда группы «Новичок» в организме Навального

Самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска 20 августа, где его госпитализировали в одну из больниц. Вскоре политик впал в кому. Врачи омской больницы скорой помощи заявили, что не нашли следов яда в его организме. 22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите», местные врачи заявили, что исследования указывают на его интоксикацию «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных