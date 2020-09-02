Посольство России в Германии призвало не политизировать ситуацию с Навальным
Посольство России в Германии призвало партнеров не политизировать ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и опираться на факты. Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства.
«Призываем партнеров избегать политизации данного инцидента (госпитализации Навального), опираться исключительно на достоверные факты, предоставление которых, надеемся, состоится в кратчайшие сроки. Рассчитываем на полноценное сотрудничество и обмен информацией с использованием имеющихся двусторонних правовых механизмов», — отметили в посольстве. В дипмиссии напомнили, что посол Сергей Нечаев ранее был приглашен в МИД ФРГ, но «никакой субстантивной фактуры» ему не предоставили.
Ранее правительство Германии в официальном заявлении сообщило о том, что в крови Навального нашли яд из группы «Новичок». Посла России в Берлине вызвали в МИД ФРГ в связи с ситуацией с Навальным. МИД России заявил об отсутствии фактуры в заявлении об отравлении.
Самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска 20 августа, где его госпитализировали в одну из больниц. Вскоре политик впал в кому. Врачи омской больницы скорой помощи заявили, что не нашли следов яда в его организме. 22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите», местные врачи заявили, что исследования указывают на его интоксикацию «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы».