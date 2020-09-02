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В Германии заявили о следах яда группы «Новичок» в организме Навального

В Кремле сообщили, что не получали от Берлина эту информацию
Дарина Бухарова
Евгений Разумный / Ведомости

Лаборатория фармацевтики и токсикологии вооруженных сил Германии обнаружила в организме основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального следы яда из группы «Новичок», сообщает правительство Германии.

«Специальная лаборатория провела токсикологический тест с использованием образцов, полученных от Алексея Навального. Тем самым были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы "Новичок», ‒ говорится в сообщении. 

Правительство Германии осуждает «нападение» на Навального и призывает российское правительство объяснить произошедшее. При этом отмечает, что жена политика и лечащие врачи проинформированы о результатах обследования.

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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про «отравление» Навального «Новичком». У России нет таких данных, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь. МИД Германии вызовет посла России в свете новых данных о произошедшем с Навальным, пишет ТАСС со ссылкой на кабмин Германии.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал заявление немецких властей фальсификацией.

22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Там сообщили, что исследования указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». При этом точного названия вещества, которым он был отравлен, врачи не установили.

Самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска 20 августа. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. Врачи омской больницы скорой помощи заявили, что не нашли следов яда в его организме.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных