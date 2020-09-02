Совфед назвал фальсификацией заявление об отравлении Навального

«Во-первых, необходимо официальное заявление клиники, а не представителя кабинета министров. Во-вторых, необходимо допустить к ознакомлению с материалами наших следователей и врачей. А в-третьих, не кажется ли им странным, что если произошло отравление и Россия была к нему причастна, то кто выпустил Навального? Он был здесь под подпиской о невыезде. Мы его отпустили тут же: пожалуйста, нам бояться нечего. Явно, здесь очередная фальсификация», ‒ сказал Джабаров.