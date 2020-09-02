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Совфед назвал фальсификацией заявление об отравлении Навального

Ведомости

Заявление Германии о наличии в организме основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального следов яда из группы «Новичок» является очередной фальсификацией, заявил «Ведомостям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее о наличии в организме основателя ФБК яда из группы «Новичок» заявила лаборатория фармацевтики и токсикологии вооруженных сил Германии. Правительство Германии осуждает «нападение» на Навального и призывает российское правительство объяснить произошедшее.

«Во-первых, необходимо официальное заявление клиники, а не представителя кабинета министров. Во-вторых, необходимо допустить к ознакомлению с материалами наших следователей и врачей. А в-третьих, не кажется ли им странным, что если произошло отравление и Россия была к нему причастна, то кто выпустил Навального? Он был здесь под подпиской о невыезде. Мы его отпустили тут же: пожалуйста, нам бояться нечего. Явно, здесь очередная фальсификация», ‒ сказал Джабаров.

Помимо этого представитель Совета Федерации прокомментировал возможность введения новых ограничительных мер против России после заявления об отравлении Навального ядом из группы «Новичок». «Вы знаете, эти санкции, мягко говоря, уже никого не волнуют. Их столько, что не помнишь, за что их вводили. Пусть вводят. Мы тоже будем по любому поводу вводить санкции? Посмотрим, к чему это приведет», ‒ отметил он.

Самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска 20 августа. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. Врачи омской больницы скорой помощи заявили, что не нашли следов яда в его организме.

22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Там сообщили, что исследования указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». При этом точное название вещества, которым он был отравлен, врачи не установили.

Ранее по теме: В Германии заявили о следах яда группы «Новичок» в организме Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных