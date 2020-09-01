Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Генпрокуратура запросила у Германии результаты анализов Навального

Ведомости

Генеральная прокуратура России направила запрос в Министерство юстиции Германии, в котором попросила предоставить данные о результатах обследований основателя ФБК Алексея Навального, применяемых при его лечении лекарствах, хронических заболеваниях политика, сообщает РБК со ссылкой на копию запроса.

«В запросе надзорное ведомство просит немецких специалистов предоставить информацию по поводу того, какие в ходе лечения политика применяются лекарства, выявлены ли у него хронические заболевания, страдает ли он сахарным диабетом, а также каковы результаты биохимических исследований крови и мочи в момент поступления в клинику Charite», — говорится в сообщении.

Документ отправлен начальнику управления Федерального ведомства юстиции Германии Кристиану Йонсону от имени исполняющего обязанности начальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Петра Литвишко. К документу прилагается запрос об оказании правовой помощи в адрес компетентных органов Германии, направленный управлением на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. По словам источника РБК, близкого к ведомству, ответа на запрос Генпрокуратура пока не получила.

Транспортная полиция просит прояснить наличие заключения комиссии судмедэкспертизы об анализе по выявленным в организме Навального наркотическим, психотропным, сильнодействующим и ядовитым веществам, в том числе тяжелым металлам. Авторы запроса также просят предоставить информацию о наличии в биоматериалах Навального веществ из группы ингибиторы холинэстеразы и их уровне в момент его поступления в клинику «Шарите».

Ранее по теме: Юрист ФБК подал жалобу на Следственный комитет по делу Навального

Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет с ним совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Политика доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1. Вскоре он впал в кому. 22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Исследования немецких медиков, по данным клиники, указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Что это за вещество пока неизвестно. Врачи омской больницы скорой помощи, которые до этого исследовали анализы Навального, не нашли следов яда в его организме.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных