Генпрокуратура запросила у Германии результаты анализов Навального

Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет с ним совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Политика доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1. Вскоре он впал в кому. 22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Исследования немецких медиков, по данным клиники, указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Что это за вещество пока неизвестно. Врачи омской больницы скорой помощи, которые до этого исследовали анализы Навального, не нашли следов яда в его организме.