Генпрокуратура запросила у Германии результаты анализов Навального
«В запросе надзорное ведомство просит немецких специалистов предоставить информацию по поводу того, какие в ходе лечения политика применяются лекарства, выявлены ли у него хронические заболевания, страдает ли он сахарным диабетом, а также каковы результаты биохимических исследований крови и мочи в момент поступления в клинику Charite», — говорится в сообщении.
Документ отправлен начальнику управления Федерального ведомства юстиции Германии Кристиану Йонсону от имени исполняющего обязанности начальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Петра Литвишко. К документу прилагается запрос об оказании правовой помощи в адрес компетентных органов Германии, направленный управлением на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. По словам источника РБК, близкого к ведомству, ответа на запрос Генпрокуратура пока не получила.
Транспортная полиция просит прояснить наличие заключения комиссии судмедэкспертизы об анализе по выявленным в организме Навального наркотическим, психотропным, сильнодействующим и ядовитым веществам, в том числе тяжелым металлам. Авторы запроса также просят предоставить информацию о наличии в биоматериалах Навального веществ из группы ингибиторы холинэстеразы и их уровне в момент его поступления в клинику «Шарите».
Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет с ним совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Политика доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1. Вскоре он впал в кому. 22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Исследования немецких медиков, по данным клиники, указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Что это за вещество пока неизвестно. Врачи омской больницы скорой помощи, которые до этого исследовали анализы Навального, не нашли следов яда в его организме.