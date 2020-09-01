Юрист ФБК подал жалобу на Следственный комитет по делу Навального

«Мы так и не получили никакого ответа на наше заявление о возбуждении уголовного дела об отравлении Навального. Обжаловали в суд отсутствие ответа на заявление», – написал он в Twitter. В ФБК заявляют о необходимости возбудить дело по статьям о приготовлении к преступлению (ч. 3 ст. 30), убийстве (ч. 1 ст. 105) и посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ).