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Юрист ФБК подал жалобу на Следственный комитет по делу Навального

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Юрист ФБК Вячеслав Гимади подал в Басманный суд Москвы жалобу на Следственный комитет в связи с возможным отравлением основателя ФБК Алексея Навального, сообщил директор ФБК Иван Жданов.

«Мы так и не получили никакого ответа на наше заявление о возбуждении уголовного дела об отравлении Навального. Обжаловали в суд отсутствие ответа на заявление», – написал он в Twitter. В ФБК заявляют о необходимости возбудить дело по статьям о приготовлении к преступлению (ч. 3 ст. 30), убийстве (ч. 1 ст. 105) и посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ).

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому и был перевезен из Омска в Германию для лечения в клинике «Шарите».

В клинике сообщили, что исследования указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Точное название вещества, которым он был отравлен, не установлено. Врачи омской больницы скорой помощи, куда был госпитализирован Навальный, не нашли следов яда в его организме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных