Лавров назвал необоснованными требования расследовать инцидент с Навальным

По его словам, сейчас ряд стран предъявляет к Москве требования, чтобы «мы провели расследования по поводу того, что Навальный впал в кому». Министр также отверг обвинения в том, что российские власти не расследуют инцидент. «Это неправда. Начиная с того же дня, когда все это произошло, наше Министерство внутренних дел запустило доследственную проверку, а следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло», – сказал Лавров во время встречи со студентами МГИМО.