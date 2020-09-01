Лавров назвал необоснованными требования расследовать инцидент с Навальным
Требования к России со стороны ряда государств расследовать инцидент с отравлением основателя ФБК Алексея Навального необоснованны, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО. Трансляция велась YouTube-канале вуза.
По его словам, сейчас ряд стран предъявляет к Москве требования, чтобы «мы провели расследования по поводу того, что Навальный впал в кому». Министр также отверг обвинения в том, что российские власти не расследуют инцидент. «Это неправда. Начиная с того же дня, когда все это произошло, наше Министерство внутренних дел запустило доследственную проверку, а следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло», – сказал Лавров во время встречи со студентами МГИМО.
Лавров упрекнул врачей берлинской клиники «Шарите», где находится Навальный, в том, что они не дали российской Генпрокуратуре запрашиваемую информации о его состоянии. «Вот он наконец-то уже неделю как находится в Германии. Немецкие врачи тоже никакой информации не дают. Но к ним почему-то никто никаких требований не выдвигает», – сказал министр.
Ранее минюст Германии подтвердил получение запроса от Генпрокуратуры России о госпитализации Навального. Речь идет о документах, касающихся медицинских данных в период транспортировки политика из Омска в Берлин. Также российское ведомство попросило предоставить объяснения, доказательства и сведения, на основании которых был озвучен предварительный диагноз Навальному.
Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет с ним совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1. Позже он впал в кому. 22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Управление транспортной полиции по Сибирскому федеральному округу до 20 сентября обязалось завершить проверку по факту госпитализации Навального.