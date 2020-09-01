Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Лавров назвал необоснованными требования расследовать инцидент с Навальным

Ведомости

Требования к России со стороны ряда государств расследовать инцидент с отравлением основателя ФБК Алексея Навального необоснованны, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО. Трансляция велась YouTube-канале вуза.

По его словам, сейчас ряд стран предъявляет к Москве требования, чтобы «мы провели расследования по поводу того, что Навальный впал в кому». Министр также отверг обвинения в том, что российские власти не расследуют инцидент. «Это неправда. Начиная с того же дня, когда все это произошло, наше Министерство внутренних дел запустило доследственную проверку, а следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло», – сказал Лавров во время встречи со студентами МГИМО.

Лавров упрекнул врачей берлинской клиники «Шарите», где находится Навальный, в том, что они не дали российской Генпрокуратуре запрашиваемую информации о его состоянии. «Вот он наконец-то уже неделю как находится в Германии. Немецкие врачи тоже никакой информации не дают. Но к ним почему-то никто никаких требований не выдвигает», – сказал министр.

Ранее минюст Германии подтвердил получение запроса от Генпрокуратуры России о госпитализации Навального. Речь идет о документах, касающихся медицинских данных в период транспортировки политика из Омска в Берлин. Также российское ведомство попросило предоставить объяснения, доказательства и сведения, на основании которых был озвучен предварительный диагноз Навальному.

Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет с ним совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1. Позже он впал в кому. 22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Управление транспортной полиции по Сибирскому федеральному округу до 20 сентября обязалось завершить проверку по факту госпитализации Навального.

Ранее по теме: Доктор Мясников поблагодарил омских врачей за спасение жизни Навального

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных