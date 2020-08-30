Берлин подтвердил получение запроса от России по госпитализации Навального

Как сообщал в четверг официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, ведомство попросило предоставить объяснения, доказательства и сведения, на основании которых был озвучен предварительный диагноз Навальному. Генпрокуратура также запросила документы по медицинским данным и исследованиям немецких медиков в период транспортировки Навального из России в Германию и его нахождения в берлинской клинике.