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Берлин подтвердил получение запроса от России по госпитализации Навального

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Минюст Германии получил запрос от Генпрокуратуры России о правовой помощи в связи с изучением обстоятельств госпитализации основателя ФБК Алексея Навального, пишет газета Welt am Sonntag.

«Представитель федерального министерства юстиции подтвердил, что запрос о правовой помощи был получен из России в четверг», ‒ отметило издание.

Как сообщал в четверг официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, ведомство попросило предоставить объяснения, доказательства и сведения, на основании которых был озвучен предварительный диагноз Навальному. Генпрокуратура также запросила документы по медицинским данным и исследованиям немецких медиков в период транспортировки Навального из России в Германию и его нахождения в берлинской клинике.

Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет с ним совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1. Позже он впал в кому. 22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

Ранее в воскресенье ТАСС сообщил, что транспортная полиция продлила до 20 сентября срок проверки в связи с госпитализацией Навального.

Ранее по теме: В Совфеде назвали некорректными заявления МИД Германии из-за Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных