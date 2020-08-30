Берлин подтвердил получение запроса от России по госпитализации Навального
Минюст Германии получил запрос от Генпрокуратуры России о правовой помощи в связи с изучением обстоятельств госпитализации основателя ФБК Алексея Навального, пишет газета Welt am Sonntag.
«Представитель федерального министерства юстиции подтвердил, что запрос о правовой помощи был получен из России в четверг», ‒ отметило издание.
Как сообщал в четверг официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, ведомство попросило предоставить объяснения, доказательства и сведения, на основании которых был озвучен предварительный диагноз Навальному. Генпрокуратура также запросила документы по медицинским данным и исследованиям немецких медиков в период транспортировки Навального из России в Германию и его нахождения в берлинской клинике.
Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет с ним совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1. Позже он впал в кому. 22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите».
Ранее в воскресенье ТАСС сообщил, что транспортная полиция продлила до 20 сентября срок проверки в связи с госпитализацией Навального.