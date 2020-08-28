В Совфеде назвали некорректными заявления МИД Германии из-за Навального
Высказывание министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о возможных дипломатических последствиях для России из-за дела основателя ФБК Алексея Навального является некорректным, заявил «Ведомостям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Я считаю, что это высказывание некорректное абсолютно. И, честно говоря, не понятно, что они там вообще нашли, немецкие врачи, на что они ссылаются», — сказал Джабаров, подчеркнув, что Россия разрешила вывезти Навального.
Сенатор отметил, что сначала надо провести расследование.
«Почему не привлекают российских врачей, специалистов, ученых, чтобы ознакомиться с материалами анализов, обследований? А вот такие заявления, непонятно на чем основанные, негоже делать министру иностранных дел», — сказал он.
Джабаров назвал происходящее «коварной игрой большой, которая ведется на Западе в данном случае против России». При этом Германия заинтересована в поддержании нормальных отношений с Россией, так как страны являются важными экономическими и торговыми партнерами. И в случае введения каких-либо ограничительных мер «Германия пострадает не меньше, чем Россия».
«Я не исключаю, что это огромная провокация, направленная на то, чтобы столкнуть наши страны… Ну, а интересантом в данном случае является понятно кто. Это Соединенные Штаты Америки», — заключил сенатор.
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о возможных дипломатических последствиях для России, если власти ФРГ придут к выводу о причастности государственных структур РФ к предполагаемому отравлению Навального.
Маас отметил, что Германия в этом случае будет действовать так же, как в случае с убийством бывшего грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в берлинском парке Малый Тиргартен. Тогда МИД Германии принял решение выслать двух сотрудников российского посольства в Берлине, так как «российские власти не оказали надлежащую помощь в расследовании».