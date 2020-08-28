В Совфеде назвали некорректными заявления МИД Германии из-за Навального

Маас отметил, что Германия в этом случае будет действовать так же, как в случае с убийством бывшего грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в берлинском парке Малый Тиргартен. Тогда МИД Германии принял решение выслать двух сотрудников российского посольства в Берлине, так как «российские власти не оказали надлежащую помощь в расследовании».