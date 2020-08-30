Доктор Мясников поблагодарил омских врачей за спасение жизни Навального
Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников записал видеообращение к врачам омской больницы, в которую поступил в тяжелом состоянии основатель ФБК Алексей Навальный, поблагодарив медиков за спасение пациента.
«Мы все с вами, мы все знаем, что вы выполнили свой долг, вы сделали самое главное. Вы ему спасли жизнь, не немецкие врачи ‒ вы ему спасли жизнь, потому что в других обстоятельствах он бы просто не дожил ни до какой эвакуации. Так что, если они вам не сказали спасибо, то я вам говорю спасибо за спасенную жизнь», – заявил он.
Мясников также сказал, что омские врачи смогли правильно в первый час после поступления Навального поставить диагноз и начать лечение, что является самым важным в такой ситуации.
По его словам, это понимают и немецкие врачи, от которых не было слышно «осуждения или сомнений».
Самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска 20 августа. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому и был перевезен из Омска в Германию для лечения в клинике «Шарите».
В клинике сообщили, что исследования указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Точное название вещества, которым он был отравлен, не установлено. Врачи омской больницы скорой помощи, куда был госпитализирован Навальный, не нашли следов яда в его организме.