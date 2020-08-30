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Доктор Мясников поблагодарил омских врачей за спасение жизни Навального

Ведомости

Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников записал видеообращение к врачам омской больницы, в которую поступил в тяжелом состоянии основатель ФБК Алексей Навальный, поблагодарив медиков за спасение пациента.

«Мы все с вами, мы все знаем, что вы выполнили свой долг, вы сделали самое главное. Вы ему спасли жизнь, не немецкие врачи ‒ вы ему спасли жизнь, потому что в других обстоятельствах он бы просто не дожил ни до какой эвакуации. Так что, если они вам не сказали спасибо, то я вам говорю спасибо за спасенную жизнь», – заявил он.

Мясников также сказал, что омские врачи смогли правильно в первый час после поступления Навального поставить диагноз и начать лечение, что является самым важным в такой ситуации.

По его словам, это понимают и немецкие врачи, от которых не было слышно «осуждения или сомнений».

Самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска 20 августа. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому и был перевезен из Омска в Германию для лечения в клинике «Шарите».

В клинике сообщили, что исследования указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Точное название вещества, которым он был отравлен, не установлено. Врачи омской больницы скорой помощи, куда был госпитализирован Навальный, не нашли следов яда в его организме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных