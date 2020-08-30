Доктор Мясников поблагодарил омских врачей за спасение жизни Навального

«Мы все с вами, мы все знаем, что вы выполнили свой долг, вы сделали самое главное. Вы ему спасли жизнь, не немецкие врачи ‒ вы ему спасли жизнь, потому что в других обстоятельствах он бы просто не дожил ни до какой эвакуации. Так что, если они вам не сказали спасибо, то я вам говорю спасибо за спасенную жизнь», – заявил он.