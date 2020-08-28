Немецкие врачи сообщили об улучшении состояния Навального

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам о том, что в результатах исследований врачей берлинской клиники «Шарите» нет ничего нового. «Факт этой пониженной холинэстеразы был установлен в первые часы нашими медиками в больнице в Омске. И атропин, о котором говорят немцы и который делают сейчас пациенту, его начали вводить в первый час пребывания пациента в реанимации», – сказал Песков.