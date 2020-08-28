Немецкие врачи сообщили об улучшении состояния Навального
Состояние основателя ФБК Алексея Навального улучшилось, говорится в сообщении немецкой клиники «Шарите».
«Зафиксировано улучшение состояния, вызванного ингибированием холинэстеразы. Навальный находится в палате интенсивной терапии, он в медикаментозной коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», – указано в сообщении.
Состояние Навального «остается серьезным», но угрозы жизни в данный момент нет, подчеркнули немецкие врачи. Специалисты клиники отметили, что пока рано давать прогноз по долгосрочным последствиям госпитализации основателя ФБК.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам о том, что в результатах исследований врачей берлинской клиники «Шарите» нет ничего нового. «Факт этой пониженной холинэстеразы был установлен в первые часы нашими медиками в больнице в Омске. И атропин, о котором говорят немцы и который делают сейчас пациенту, его начали вводить в первый час пребывания пациента в реанимации», – сказал Песков.
22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». В клинике сообщили, что исследования указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Точное название вещества, которым он был отравлен, не установлено. Врачи омской больницы скорой помощи, куда был госпитализирован Навальный, не нашли следов яда в его организме.
Самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска 20 августа. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому и был перевезен из Омска в Германию для лечения в клинике «Шарите».