Песков ответил на обвинения в адрес России по делу Навального
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «пустым шумом» обвинения в адрес российских властей по делу основателя ФБК Алексея Навального.
«Это обвинения, которые абсолютно никак не могут быть правдой и скорее являются пустым шумом. Поэтому серьезно мы к этому относиться не намерены», ‒ сказал журналистам Песков. Ранее он сказал, что в результатах исследований врачей берлинской клиники «Шарите» нет ничего нового.
«Факт этой пониженной холинэстеразы был установлен в первые часы нашими медиками в больнице в Омске. И атропин, о котором говорят немцы и который делают сейчас пациенту, его начали вводить в первый час пребывания пациента в реанимации», – сказал Песков, подчеркнув, что немецкие врачи не выявили токсического вещества в анализах Навального.
Немецкие врачи считают возможным отравление Навального. Они заявляли, что исследования указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Точное название вещества, которым он был отравлен, пока не установлено. Ингибиторы холинэстеразы используются в том числе при лечении болезни Альцгеймера. Врачи омской больницы скорой помощи, куда был госпитализирован Навальный, не нашли следов яда в его организме, их основная версия ухудшения его состояния – нарушение обмена веществ.
20 августа Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет с ним совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Он был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. 22 августа его перевезли в Германию.