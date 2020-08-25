Немецкие врачи считают возможным отравление Алексея Навального

Вместе с тем влияние ситуации с Навальным на сентябрьские региональные выборы возможно только в тех местах, где активно выступают соратники пострадавшего политика, – ни в Москве, ни в Петербурге, где избиратели могли бы отреагировать на эти события, серьезных выборов нет, поясняет эксперт. Однако ближайшей осенью оппозиция, фактически пропустившая плебисцит по поправкам к Конституции, начнет подготовку к выборам Госдумы, которые состоятся в 2021 г., напоминает Макаркин. «Думаю, это все [ситуация с отравлением Навального] может быть использовано для усиления активности, для проведения акций протеста. Появляется сильный эмоциональный повод – а человек выходит на улицу, когда испытывает сильные эмоции».-