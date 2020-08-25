Немецкие врачи считают возможным отравление Алексея Навального

Немецкие врачи считают возможным отравление Алексея НавальногоЭто может привести к международному скандалу и консолидации оппозиции
«Весьма вероятным» отравление Навального назвал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт – вслед за аналогичным сообщением клиники «Шарите», куда российский политик был доставлен 22 августа из Омска в состоянии комы. В «Шарите» состояние здоровья Навального впервые прокомментировали вечером 24 августа. «Несмотря на то что его состояние серьезное, в настоящее время угрозы его жизни нет», – говорится в пресс-релизе клиники. В сообщении уточняется, что исследования в нескольких независимых лабораториях показали вероятное отравление Навального веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. В клинике добавили, что прогноз состояния Навального неясен. По оценкам медиков, не исключены долгосрочные эффекты, которые способны повлиять на его нервную систему.
Дмитрий Вайсман, исследователь медицинского центра «Сураски» в Тель-Авиве, считает, что согласно пояснениям немецких врачей в организме Навального оказалось некое вещество, которое, по их мнению, заблокировало работу фермента, принадлежащего к группе холинэстераз: «Получается следующая цепочка: внутрь Навального попал некий химикат, который заблокировал работу фермента (ферментов), в результате чего нарушилось нормальное функционирование нейротрансмиттеров, что может привести к ухудшению состояния организма». Германские врачи, говорит Вайсман, чрезвычайно осторожны в прогнозах, так как непонятно, насколько вещество негативно повлияло на функционирование организма Навального. Вайсман добавил, что, учитывая большое количество взаимозависимых факторов, предсказать динамику дальнейшего развития состояния Навального – занятие крайне неблагодарное.
Сам инцидент, который, по мнению соратников Навального, привел к его отравлению, мог произойти в кафе аэропорта Томска. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что 20 августа коллеги политика подали заявление в СКР о возбуждении дела по ст. 277 УК (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) и ст. 30 и ст. 105 УК (покушение на убийство), но ответа не получили.
Адвокат Вадим Клювгант напоминает, что достаточными для принятия решения о возбуждении уголовного дела являются сведения о наличии именно признаков преступления, а не доказанный его состав. Например, такими признаками могут быть медицинские данные или показания очевидцев. «В обсуждаемом случае информации, казалось бы, много, но она носит странно противоречивый и в основном малосодержательный характер, а возможно, и целенаправленно фильтруется», – считает Клювгант.
И добавляет, что, учитывая постоянное преследование Навального и получение медицинских данных о его возможном отравлении, возбуждение уголовного дела по факту причинения столь серьезного вреда его здоровью является с точки зрения закона «безальтернативным».
Если факт отравления Навального и вещество, которым он был отравлен, будут твердо установлены, это повлечет серьезный международный скандал, считает политолог Алексей Макаркин. Но если медики лишь подтвердят факт отравления, но не установят точно отравляющее вещество, политический эффект будет меньшим, полагает он. «В любом случае вся оппозиция, конечно, будет исходить из того, что Навальный отравлен. Это будет сильнейшим сигналом для всей протестной субкультуры», – добавляет Макаркин.
Протестная активность в России на фоне ситуации с Навальным вырастет, считает он: «Такие события приводят к объединению оппозиции, чья главная проблема – раздробленность». Он напоминает, как оппозицию объединило убийство Бориса Немцова; до сих пор марши памяти политика собирают вместе разные оппозиционные силы.
Вместе с тем влияние ситуации с Навальным на сентябрьские региональные выборы возможно только в тех местах, где активно выступают соратники пострадавшего политика, – ни в Москве, ни в Петербурге, где избиратели могли бы отреагировать на эти события, серьезных выборов нет, поясняет эксперт. Однако ближайшей осенью оппозиция, фактически пропустившая плебисцит по поправкам к Конституции, начнет подготовку к выборам Госдумы, которые состоятся в 2021 г., напоминает Макаркин. «Думаю, это все [ситуация с отравлением Навального] может быть использовано для усиления активности, для проведения акций протеста. Появляется сильный эмоциональный повод – а человек выходит на улицу, когда испытывает сильные эмоции».-