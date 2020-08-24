Омские медики опровергли выводы немецких врачей об отравлении Навального
Омские медики не выявили у Алексея Навального ингибиторы холинестеразы, об обнаружении которых в крови политика заявила берлинская клиника «Шарите». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заведующего отделением острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи № 1, главного токсиколога Омской области и СФО Александра Сабаева.
«При поступлении в стационар у Алексея Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинестеразы. Результат отрицательный», ‒ сказал он.
Кроме того, у Навального отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы, добавил Сабаев.
20 августа Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет с ним совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Политик был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. 22 августа его перевезли в Германию. В настоящее время он проходит лечение в берлинской клинике «Шарите».
Результаты исследования клиники указывают на интоксикацию Алексея Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Точное название вещества, которым он был отравлен, пока не установлено. Ингибиторы холинэстеразы используются в том числе при лечении болезни Альцгеймера.