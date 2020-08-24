Немецкая клиника заявила об отравлении Навального
Клинические результаты исследования указывают на интоксикацию Алексея Навального, следует из заявления немецкой клиники «Шарите», куда политик был доставлен из омской больницы. При этом в клинике уточнили, что точное название вещества, которым был отравлен Навальный, пока не установлено.
«Команда врачей тщательно осмотрела пациента после его прибытия. Клинические результаты указывают на интоксикацию веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы», ‒ говорится в сообщении.
В клинике добавили, что конкретная субстанция пока не установлена, однако наличие токсина в организме было установлено по итогам нескольких анализов, проведенных в независимых лабораториях. Навального в настоящее время лечат при помощи препарата атропин.
20 августа Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет с ним на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Политик был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. 22 августа его перевезли в Германию, где он проходит лечение в берлинской клинике «Шарите».