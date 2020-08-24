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Немецкая клиника заявила об отравлении Навального

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Клинические результаты исследования указывают на интоксикацию Алексея Навального, следует из заявления немецкой клиники «Шарите», куда политик был доставлен из омской больницы. При этом в клинике уточнили, что точное название вещества, которым был отравлен Навальный, пока не установлено.

«Команда врачей тщательно осмотрела пациента после его прибытия. Клинические результаты указывают на интоксикацию веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы», ‒ говорится в сообщении.

В клинике добавили, что конкретная субстанция пока не установлена, однако наличие токсина в организме было установлено по итогам нескольких анализов, проведенных в независимых лабораториях. Навального в настоящее время лечат при помощи препарата атропин.

20 августа Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет с ним на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Политик был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. 22 августа его перевезли в Германию, где он проходит лечение в берлинской клинике «Шарите».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных