Немецкая клиника заявила об отравлении Навального

20 августа Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет с ним на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Политик был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. 22 августа его перевезли в Германию, где он проходит лечение в берлинской клинике «Шарите».