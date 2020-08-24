МИД Германии рассказал о ходе лечения Навального
Власти Германии считают «вероятным» отравление основателя ФБК Алексея Навального и ждут всей информации по этому делу, заявил глава МИД Германии Хайко Маас, передает Reuters со ссылкой на представителя немецкого правительства.
«Многих фактов не хватает в случае Навального: медицинских и, также вероятно, криминологических. Мы ждем этих фактов», – сказал он, отвечая на вопрос о том, был ли Навальный отравлен.
Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. После этого Навального на скорой доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, позже он впал в кому. 22 августа Навального перевезли в Германию, он проходит лечение в берлинской клинике «Шарите».
Соратники и родственники основателя ФБК считают, что его могли отравить. Врачи в Омске не нашли следов яда в организме Навального, их основная версия ухудшения его состояния – нарушение обмена веществ. Ранее основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, который организовал перелет Навального в Германию, дал прогноз его состояния. По его мнению, основатель ФБК «поправится после попытки его отравить, однако как политик не сможет работать несколько месяцев». Такую оценку он дал, сравнивая госпитализацию в Берлин издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, которого так же, как и Навального, фонд доставил из России в Германию в сентябре 2018 г.