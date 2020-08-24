МИД Германии рассказал о ходе лечения Навального

Соратники и родственники основателя ФБК считают, что его могли отравить. Врачи в Омске не нашли следов яда в организме Навального, их основная версия ухудшения его состояния – нарушение обмена веществ. Ранее основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, который организовал перелет Навального в Германию, дал прогноз его состояния. По его мнению, основатель ФБК «поправится после попытки его отравить, однако как политик не сможет работать несколько месяцев». Такую оценку он дал, сравнивая госпитализацию в Берлин издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, которого так же, как и Навального, фонд доставил из России в Германию в сентябре 2018 г.