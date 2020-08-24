Немецкие врачи оценили состояние Навального как стабильное

Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. После чего Навального на скорой доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, где он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, позже он впал в кому. Соратники и родственники основателя ФБК считают, что его могли отравить. Врачи в Омске не нашли следов яда в организме Навального, их основная версия ухудшения его состояния – нарушение обмена веществ.