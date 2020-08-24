Немецкие врачи оценили состояние Навального как стабильное
Врачи берлинской клиники «Шарите», куда из Омска был доставлен находящийся в коме основатель ФБК Алексей Навальный, оценивают его состояние как стабильное, сообщил главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский.
«Они благодарят, что мы за него беспокоимся, говорят, что его состояние стабильное, что будут очень рады нас информировать о его состоянии здоровья», – цитирует ТАСС главврача.
Главврач опроверг информацию о том, что руководство омской больницей якобы препятствовало общению родственников Навального с немецкими врачами во время его нахождения в больнице. «Это волеизъявление немецких коллег, они не желали ни с кем разговаривать, они сели в транспорт и уехали», – пояснил Мураховский.
22 августа Навального перевезли в Германию, он проходит лечение в берлинской клинике «Шарите». Ранее основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, который организовал перелет Навального в Германию, дал прогноз его состояния. По его мнению, основатель ФБК «поправится после попытки его отравить, однако как политик не сможет работать несколько месяцев». Такую оценку он дал, сравнивая госпитализацию в Берлин издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, которого так же, как и Навального, фонд доставил из России в Германию в сентябре 2018 г., писали «РИА Новости».
Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. После чего Навального на скорой доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, где он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, позже он впал в кому. Соратники и родственники основателя ФБК считают, что его могли отравить. Врачи в Омске не нашли следов яда в организме Навального, их основная версия ухудшения его состояния – нарушение обмена веществ.