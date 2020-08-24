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Немецкие врачи оценили состояние Навального как стабильное

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Врачи берлинской клиники «Шарите», куда из Омска был доставлен находящийся в коме основатель ФБК Алексей Навальный, оценивают его состояние как стабильное, сообщил главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский.

«Они благодарят, что мы за него беспокоимся, говорят, что его состояние стабильное, что будут очень рады нас информировать о его состоянии здоровья», – цитирует ТАСС главврача.

Главврач опроверг информацию о том, что руководство омской больницей якобы препятствовало общению родственников Навального с немецкими врачами во время его нахождения в больнице. «Это волеизъявление немецких коллег, они не желали ни с кем разговаривать, они сели в транспорт и уехали», – пояснил Мураховский.

22 августа Навального перевезли в Германию, он проходит лечение в берлинской клинике «Шарите». Ранее основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, который организовал перелет Навального в Германию, дал прогноз его состояния. По его мнению, основатель ФБК «поправится после попытки его отравить, однако как политик не сможет работать несколько месяцев». Такую оценку он дал, сравнивая госпитализацию в Берлин издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, которого так же, как и Навального, фонд доставил из России в Германию в сентябре 2018 г., писали «РИА Новости».

Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. После чего Навального на скорой доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, где он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, позже он впал в кому. Соратники и родственники основателя ФБК считают, что его могли отравить. Врачи в Омске не нашли следов яда в организме Навального, их основная версия ухудшения его состояния – нарушение обмена веществ.

Ранее по теме: Основатель Cinema For Peace дал прогноз по состоянию Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных