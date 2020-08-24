Основатель Cinema For Peace дал прогноз по состоянию Навального
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный выживет, но несколько месяцев не сможет работать, заявил в интервью Bild основатель организовавшего перелет Навального в Германию фонда Cinema for Peace Як Бизил, передает Reuters.
«Навальный поправится после попытки его отравить, однако как политик — не сможет работать несколько месяцев», — сказал Бизил. Он уточнил, что основатель ФБК хорошо перенес транспортировку, но это не изменило «общую тревожную ситуацию».
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в Twitter, что никаких новых подробностей о здоровье Навального нет и призвала не реагировать на «ложные сообщения». «В СМИ стали появляться заявления о здоровье Алексея, сделанные посторонними людьми. В связи с этим уточняю: доступа к медицинской информации ни у кого нет. Проверенные сведения о состоянии Алексея могут поступить только от врачей клиники или от меня», - подчеркнула Ярмыш.
Бизил в свою очередь уточнил, что дал оценку состояния Навального, сравнивая госпитализацию в Берлин издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, которого так же, как и Навального, фонд доставил из России в Германию в сентябре 2018 г., сообщили «РИА Новости».
Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Из-за резкого ухудшения состояния политика самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Там Навального на скорой доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1 (БСМП-1), где он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Соратники и родственники основателя ФБК считают, что его могли отравить. Врачи в Омске не нашли следов яда в организме Навального, их основная версия ухудшения его состояния — нарушение обмена веществ. 22 августа Навального перевезли в Германию, он проходит лечение в берлинской клинике «Шарите». В самой клинике рассказали, что Навальный проходит детальное обследование и лечение, официальные заявления о состоянии его здоровья ожидаются не раньше 24 августа, сообщал телеканал.