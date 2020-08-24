Основатель Cinema For Peace дал прогноз по состоянию Навального

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в Twitter, что никаких новых подробностей о здоровье Навального нет и призвала не реагировать на «ложные сообщения». «В СМИ стали появляться заявления о здоровье Алексея, сделанные посторонними людьми. В связи с этим уточняю: доступа к медицинской информации ни у кого нет. Проверенные сведения о состоянии Алексея могут поступить только от врачей клиники или от меня», - подчеркнула Ярмыш.