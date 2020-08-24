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Основатель Cinema For Peace дал прогноз по состоянию Навального

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Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный выживет, но несколько месяцев не сможет работать, заявил в интервью Bild основатель организовавшего перелет Навального в Германию фонда Cinema for Peace Як Бизил, передает Reuters.

«Навальный поправится после попытки его отравить, однако как политик — не сможет работать несколько месяцев», — сказал Бизил. Он уточнил, что основатель ФБК хорошо перенес транспортировку, но это не изменило «общую тревожную ситуацию».

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в Twitter, что никаких новых подробностей о здоровье Навального нет и призвала не реагировать на «ложные сообщения». «В СМИ стали появляться заявления о здоровье Алексея, сделанные посторонними людьми. В связи с этим уточняю: доступа к медицинской информации ни у кого нет. Проверенные сведения о состоянии Алексея могут поступить только от врачей клиники или от меня», - подчеркнула Ярмыш.

Бизил в свою очередь уточнил, что дал оценку состояния Навального, сравнивая госпитализацию в Берлин издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, которого так же, как и Навального, фонд доставил из России в Германию в сентябре 2018 г., сообщили «РИА Новости».

Навальный почувствовал себя плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Из-за резкого ухудшения состояния политика самолет, на котором он летел, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Там Навального на скорой доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1 (БСМП-1), где он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Соратники и родственники основателя ФБК считают, что его могли отравить. Врачи в Омске не нашли следов яда в организме Навального, их основная версия ухудшения его состояния — нарушение обмена веществ. 22 августа Навального перевезли в Германию, он проходит лечение в берлинской клинике «Шарите». В самой клинике рассказали, что Навальный проходит детальное обследование и лечение, официальные заявления о состоянии его здоровья ожидаются не раньше 24 августа, сообщал телеканал.

Ранее по теме: Транспортировку Алексея Навального в клинику «Шарите» оплатил Борис Зимин

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных