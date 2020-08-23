Транспортировку Алексея Навального в клинику «Шарите» оплатил Борис Зимин

Это закрывает ряд вопросов, которыми некоторые уже задаются в связи с этой ситуацией. Нет, российское государство не тратило денег на то, чтобы перевезти Навального, находящегося в коме, одной из самых вероятных причин которой является отравление, на лечение за границу. И нет, ни Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), ни другие организации Навального не оплачивали его транспортировку (т. е. не направляли деньги на неуставные цели). Его семья тоже, очевидно, не имеет сбережений, достаточных для экстренного вызова специализированного самолета и медиков из-за границы, даже когда речь идет об угрозе жизни члена этой семьи.