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Транспортировку Алексея Навального в клинику «Шарите» оплатил Борис Зимин

Потому что так – правильно
Юрий Кацман
Все мы, по любую сторону любого барьера и за исключением редких идиотов, хорошо знаем, что благо, а что – нет, что бесчестно, а что наоборот
Борис Зимин предприниматель, сооснователь Zimin Foundation

Как стало известно 22 августа, самолет, транспортировавший Алексея Навального из омской больницы скорой медицинской помощи № 1 в берлинскую клинику «Шарите» (крупнейшую в Европе), оплатили Борис Зимин и фонд, созданный им совместно с отцом, Дмитрием Зиминым.

Это закрывает ряд вопросов, которыми некоторые уже задаются в связи с этой ситуацией. Нет, российское государство не тратило денег на то, чтобы перевезти Навального, находящегося в коме, одной из самых вероятных причин которой является отравление, на лечение за границу. И нет, ни Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), ни другие организации Навального не оплачивали его транспортировку (т. е. не направляли деньги на неуставные цели). Его семья тоже, очевидно, не имеет сбережений, достаточных для экстренного вызова специализированного самолета и медиков из-за границы, даже когда речь идет об угрозе жизни члена этой семьи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных