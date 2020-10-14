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Лавров заявил о зеркальном ответе России на действия ЕС по делу Навального

Ведомости

Россия зеркально отвечает на действия, предпринимаемые против нее Европейским союзом (ЕС) в связи с возможным отравлением основателя ФБК Алексея Навального, заявил в интервью российским радиостанциям министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сейчас немцы никаких фактов не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально, да, это дипломатическая практика, но это ответ дипломатический», — сказал Лавров. Так министр ответил на предложение ответить западным государствам на все их действия против России не зеркально, а «более активно», а также прокомментировал факт высылки из Чехии, Австрии, Норвегии и прочих стран российских дипломатов.

Лавров подчеркнул, что высылка российских дипломатов в связи с разными обвинениями из стран ЕС отражает не только дипломатическую практику, но и «податливость русофобским тенденциям», которые «американцы пытаются насадить в Европе». По его мнению, цель этого — убедить западные страны отказаться от российского газа и прочей продукции.

Чехия, Словакия и Норвегия выслали российских дипломатов из своих стран летом этого года, до инцидента с Навальным, случившегося 20 августа. В первой из стран это произошло из-за ложной угрозы отравления местных политиков, в двух других — по подозрению в шпионаже. По той же причине дипломатов из России в конце августа выслала Австрия, а в конце сентября — Болгария. 

Лавров отметил, что во многом на решения стран ЕС выслать дипломатов из России по обвинениям, которые не доказаны, влияют США и Великобритания. «Вспомните ситуацию со Скрипалями, когда выгнали, по-моему, 60 наших дипломатов только из Соединенных Штатов, ну и англичане заставили подавляющее большинство членов Евросоюза, в который они тогда еще входили, так же выслать российских дипломатов», — сказал журналистам Лавров.

Сейчас ЕС готовит адресные антироссийские санкции в связи с возможным отравлением Навального ядом из группы «Новичок». По данным немецкого агентства Dpa, ограничительные меры уже согласованы по шести россиянам и одной компании. 

Ранее по теме: СМИ: санкции ЕС из-за дела Навального затронут шесть человек и одну компанию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных