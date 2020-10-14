Лавров заявил о зеркальном ответе России на действия ЕС по делу Навального

Лавров отметил, что во многом на решения стран ЕС выслать дипломатов из России по обвинениям, которые не доказаны, влияют США и Великобритания. «Вспомните ситуацию со Скрипалями, когда выгнали, по-моему, 60 наших дипломатов только из Соединенных Штатов, ну и англичане заставили подавляющее большинство членов Евросоюза, в который они тогда еще входили, так же выслать российских дипломатов», — сказал журналистам Лавров.