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СМИ: санкции ЕС из-за дела Навального затронут шесть человек и одну компанию

Ведомости

Европейский союз (ЕС) согласовал санкции в отношении шести человек и одной организации из России из-за госпитализации основателя ФБК Алексея Навального, который предположительно был отравлен ядом, схожим с «Новичком», сообщает немецкое агентство Dpa со ссылкой на дипломатов ЕС.

«Соглашение было достигнуто на встрече послов ЕС в Брюсселе. Оно последовало за решением ввести новые санкций, которое было принято министрами иностранных дел стран блока в понедельник», — пишет издание.

По данным Dpa, в рамках ограничительных мер будут заморожены активы указанных лиц в ЕС. Также им будет запрещено въезжать в страны союза. Санкции могут быть введены в течение нескольких дней, отмечает агентство.

ЕС подтвердил, что введет адресные санкции в отношении России в связи с инцидентом с Навальным, 12 октября. Незадолго до этого, 8 октября, французская газета Le Monde написала, что ограничительные меры могут быть введены в отношении девяти граждан России: сотрудников администрации президента страны и работников силовых ведомств.

Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Два дня он провел в омской больнице, куда его доставили после экстренной посадки самолета. Местные медики не нашли в его анализах следов яда. 22 августа основателя ФБК перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие специалисты первыми заявили, что нашли в его биоматериалах следы «Новичка». Позже это частично подтвердила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), специалисты которой нашли в анализах основателя ФБК следы вещества, по структуре схожего с «Новичком», но не занесенного в конвенцию о запрещении химического оружия. 

Ранее по теме: ЕС уведомил Лаврова о подготовке антироссийских санкций из-за Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных