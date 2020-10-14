СМИ: санкции ЕС из-за дела Навального затронут шесть человек и одну компанию
Европейский союз (ЕС) согласовал санкции в отношении шести человек и одной организации из России из-за госпитализации основателя ФБК Алексея Навального, который предположительно был отравлен ядом, схожим с «Новичком», сообщает немецкое агентство Dpa со ссылкой на дипломатов ЕС.
«Соглашение было достигнуто на встрече послов ЕС в Брюсселе. Оно последовало за решением ввести новые санкций, которое было принято министрами иностранных дел стран блока в понедельник», — пишет издание.
По данным Dpa, в рамках ограничительных мер будут заморожены активы указанных лиц в ЕС. Также им будет запрещено въезжать в страны союза. Санкции могут быть введены в течение нескольких дней, отмечает агентство.
ЕС подтвердил, что введет адресные санкции в отношении России в связи с инцидентом с Навальным, 12 октября. Незадолго до этого, 8 октября, французская газета Le Monde написала, что ограничительные меры могут быть введены в отношении девяти граждан России: сотрудников администрации президента страны и работников силовых ведомств.
Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Два дня он провел в омской больнице, куда его доставили после экстренной посадки самолета. Местные медики не нашли в его анализах следов яда. 22 августа основателя ФБК перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие специалисты первыми заявили, что нашли в его биоматериалах следы «Новичка». Позже это частично подтвердила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), специалисты которой нашли в анализах основателя ФБК следы вещества, по структуре схожего с «Новичком», но не занесенного в конвенцию о запрещении химического оружия.