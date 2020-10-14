СМИ: санкции ЕС из-за дела Навального затронут шесть человек и одну компанию

Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Два дня он провел в омской больнице, куда его доставили после экстренной посадки самолета. Местные медики не нашли в его анализах следов яда. 22 августа основателя ФБК перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие специалисты первыми заявили, что нашли в его биоматериалах следы «Новичка». Позже это частично подтвердила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), специалисты которой нашли в анализах основателя ФБК следы вещества, по структуре схожего с «Новичком», но не занесенного в конвенцию о запрещении химического оружия.