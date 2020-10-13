ЕС уведомил Лаврова о подготовке антироссийских санкций из-за Навального

До этого, 5 октября, ОЗХО согласилась предоставить России экспертизу по делу Навального и заявила, что направит своих специалистов в страну для совместной работы. Вскоре организация опубликовала результаты исследования анализов основателя ФБК, где сообщила об обнаружении там вещества, по структуре схожего с «Новичком», но не занесенного в конвенцию о запрещении химического оружия. МИД России в ответ на это заявил о намерении предоставить государствам-участникам конвенции «хронологию закулисных манипуляций», связанных с Навальным. Ситуацию вокруг оппозиционера в ведомстве назвали «складывающейся по заранее спланированному конспирологическому сценарию».