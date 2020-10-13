ЕС уведомил Лаврова о подготовке антироссийских санкций из-за Навального
Представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уведомил министра иностранных дел России Сергея Лаврова о подготовке санкций в отношении нескольких граждан страны в связи с предполагаемым отравлением основателя ФБК Алексея Навального запрещенным веществом из группы «Новичок». Об этом сообщается на сайте ЕС.
«Что касается попытки убийства российского оппозиционного политика господина Алексея Навального с использованием запрещенного химического агента нервно-паралитического действия, представитель проинформировал (Лаврова. — прим. ред.) о политическом соглашении, достигнутом на совете по иностранным делам 12 октября, о начале подготовительной работы для наказания лиц, причастных к этой попытке убийства», — сказано в заявлении.
Боррель подчеркнул, что Россия должна сделать все возможное для проведения тщательного расследования инцидента с Навальным в сотрудничестве с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Ранее, 8 октября, французское издание Le Monde сообщило, что возможные санкции могут быть введены в отношении девяти граждан России: сотрудников администрации президента страны и работников силовых ведомств.
До этого, 5 октября, ОЗХО согласилась предоставить России экспертизу по делу Навального и заявила, что направит своих специалистов в страну для совместной работы. Вскоре организация опубликовала результаты исследования анализов основателя ФБК, где сообщила об обнаружении там вещества, по структуре схожего с «Новичком», но не занесенного в конвенцию о запрещении химического оружия. МИД России в ответ на это заявил о намерении предоставить государствам-участникам конвенции «хронологию закулисных манипуляций», связанных с Навальным. Ситуацию вокруг оппозиционера в ведомстве назвали «складывающейся по заранее спланированному конспирологическому сценарию».
Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Два дня он провел в омской больнице, куда его доставили после экстренной посадки самолета. Местные медики не нашли в его анализах следов яда. 22 августа основателя ФБК перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие специалисты первыми заявили, что нашли в его биоматериалах следы «Новичка».