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ЕС уведомил Лаврова о подготовке антироссийских санкций из-за Навального

Ведомости

Представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уведомил министра иностранных дел России Сергея Лаврова о подготовке санкций в отношении нескольких граждан страны в связи с предполагаемым отравлением основателя ФБК Алексея Навального запрещенным веществом из группы «Новичок». Об этом сообщается на сайте ЕС.

«Что касается попытки убийства российского оппозиционного политика господина Алексея Навального с использованием запрещенного химического агента нервно-паралитического действия, представитель проинформировал (Лаврова. — прим. ред.) о политическом соглашении, достигнутом на совете по иностранным делам 12 октября, о начале подготовительной работы для наказания лиц, причастных к этой попытке убийства», — сказано в заявлении.

Боррель подчеркнул, что Россия должна сделать все возможное для проведения тщательного расследования инцидента с Навальным в сотрудничестве с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Ранее, 8 октября, французское издание Le Monde сообщило, что возможные санкции могут быть введены в отношении девяти граждан России: сотрудников администрации президента страны и работников силовых ведомств.

До этого, 5 октября, ОЗХО согласилась предоставить России экспертизу по делу Навального и заявила, что направит своих специалистов в страну для совместной работы. Вскоре организация опубликовала результаты исследования анализов основателя ФБК, где сообщила об обнаружении там вещества, по структуре схожего с «Новичком», но не занесенного в конвенцию о запрещении химического оружия. МИД России в ответ на это заявил о намерении предоставить государствам-участникам конвенции «хронологию закулисных манипуляций», связанных с Навальным. Ситуацию вокруг оппозиционера в ведомстве назвали «складывающейся по заранее спланированному конспирологическому сценарию».

Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Два дня он провел в омской больнице, куда его доставили после экстренной посадки самолета. Местные медики не нашли в его анализах следов яда. 22 августа основателя ФБК перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие специалисты первыми заявили, что нашли в его биоматериалах следы «Новичка».

Ранее по теме: Лавров призвал не нагнетать антироссийские настроения в Евросоюзе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных