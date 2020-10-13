Лавров призвал не нагнетать антироссийские настроения в Евросоюзе
Нагнетание антироссийских настроений в Евросоюзе и создание новых раздражителей в отношениях с Россией не способствует стабилизации обстановки в Европе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, сообщает пресс-служба российского МИД.
«С российской стороны было подчеркнуто, что нагнетание антироссийских настроений в ЕС, создание под надуманными предлогами новых раздражителей в отношениях с Россией не отвечает целям стабилизации обстановки в Европе», — говорится в сообщении. По словам Лаврова, отношения между ЕС и Россией могут основываться исключительно на равноправии и взаимном уважении интересов.
В ходе разговора стороны также обсудили выполнение минских договоренностей, урегулирование нагорно-карабахского конфликта, а также ситуацию в Белоруссии.
Ранее страны Евросоюза достигли соглашения о введении антироссийских санкций по инциденту с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным, сообщал Боррель.