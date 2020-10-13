Лавров призвал не нагнетать антироссийские настроения в Евросоюзе

«С российской стороны было подчеркнуто, что нагнетание антироссийских настроений в ЕС, создание под надуманными предлогами новых раздражителей в отношениях с Россией не отвечает целям стабилизации обстановки в Европе», — говорится в сообщении. По словам Лаврова, отношения между ЕС и Россией могут основываться исключительно на равноправии и взаимном уважении интересов.