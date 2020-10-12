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ЕС подтвердил введение антироссийских санкций по Навальному

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Страны Евросоюза достигли соглашения о введении антироссийских санкций по инциденту с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным, сообщает ТАСС со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«Было достигнуто политическое соглашение реализовать предложение Франции и Германии [ввести санкции по инциденту с Навальным]. Это будет сделано техническими группами Совета ЕС», — сказал Боррель.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что министры внешнеполитических ведомств ЕС поддержали предложение Берлина и Парижа о введении санкций против России. Подготовкой ограничительных мер займутся рабочие группы Евросоюза.

7 октября внешнеполитические ведомства Франции и Германии в совместном заявлении сообщили о намерении в скором времени предложить Европейскому союзу пакет санкций против России из-за предполагаемого отравления Навального. 

8 октября французская газета Le Monde узнала, что ограничительные меры могут быть введены в отношении девяти человек — сотрудников администрации президента и силовых ведомств России.

Специалисты Германии, Франции и Швеции, а также сам Навальный настаивают, что его 20 августа отравили в Томске веществом из группы «Новичок». В России такие выводы не подтверждают, поясняя, что медики Омска, где он был госпитализирован, не нашли следов яда в анализах, а Германия до сих пор не предоставила собственные результаты обследования. Сейчас Навальный находится на лечении и реабилитации в Германии.

Ранее по теме: МИД России назвал «Новичок» исключительно западным брендом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных