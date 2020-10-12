ЕС подтвердил введение антироссийских санкций по Навальному
Страны Евросоюза достигли соглашения о введении антироссийских санкций по инциденту с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным, сообщает ТАСС со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
«Было достигнуто политическое соглашение реализовать предложение Франции и Германии [ввести санкции по инциденту с Навальным]. Это будет сделано техническими группами Совета ЕС», — сказал Боррель.
Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что министры внешнеполитических ведомств ЕС поддержали предложение Берлина и Парижа о введении санкций против России. Подготовкой ограничительных мер займутся рабочие группы Евросоюза.
7 октября внешнеполитические ведомства Франции и Германии в совместном заявлении сообщили о намерении в скором времени предложить Европейскому союзу пакет санкций против России из-за предполагаемого отравления Навального.
8 октября французская газета Le Monde узнала, что ограничительные меры могут быть введены в отношении девяти человек — сотрудников администрации президента и силовых ведомств России.
Специалисты Германии, Франции и Швеции, а также сам Навальный настаивают, что его 20 августа отравили в Томске веществом из группы «Новичок». В России такие выводы не подтверждают, поясняя, что медики Омска, где он был госпитализирован, не нашли следов яда в анализах, а Германия до сих пор не предоставила собственные результаты обследования. Сейчас Навальный находится на лечении и реабилитации в Германии.