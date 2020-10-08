Le Monde: санкции по делу Навального могут коснуться девяти человек
Санкции по ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным могут быть введены в отношении девяти человек, сообщает ТАСС со ссылкой на французскую газету Le Monde.
«Список содержит имена девяти человек», — сообщает газета.
В частности, в санкционный список могут попасть сотрудники администрации президента и силовых ведомств России. При этом издание не указывает источник информации.
«Этот список, который предполагает замораживание банковских счетов и запрет на поездки в Европу, будет обсуждаться на заседании в Брюсселе 12 октября», — отмечает издание.
7 октября внешнеполитические ведомства Франции и Германии в совместном заявлении сообщили, что намерены на этой неделе предложить Европейскому союзу пакет санкций против России из-за предполагаемого отравления Навального.
Специалисты Германии, Франции и Швеции, а также сам Навальный настаивают, что его 20 августа отравили в Томске веществом из группы «Новичок». В России такие выводы не подтверждают, поясняя, что медики Омска, где он был госпитализирован, не нашли следов яда в анализах, а Германия до сих пор не предоставила собственные результаты обследования. Сейчас Навальный находится на лечении и реабилитации в Берлине.