Аэропорт Омска в день госпитализации Навального «заминировали» из Германии

Навальный потерял сознание 20 августа в ходе перелета из Томска в Москву. В связи с ухудшением его состояния самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, его доставили в местную больницу. 22 августа основателя ФБК доставили в берлинскую «Шарите». Специалисты Германии, Франции и Швеции, а также сам Навальный настаивают, что 20 августа его отравили в Томске веществом из группы «Новичок». В России такие выводы не подтверждают, поясняя, что медики Омска, где на два дня был госпитализирован Навальный, не нашли следов яда в анализах оппозиционера, а Германия до сих пор не предоставила собственные результаты его обследования.