Аэропорт Омска в день госпитализации Навального «заминировали» из Германии
Сообщение о «минировании» аэропорта Омска в день госпитализации основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального поступило из Германии, сообщил заместитель начальника Следственного управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов.
«В ходе проверки установлено, что анонимное сообщение было отправлено посредством почтового сервиса, который предоставляет бесплатные услуги временной электронной почты. Серверы данного почтового сервиса расположены на территории Федеративной республики Германия», — сказал Потапов, слова которого приводятся на сайте управления.
Генпрокуратура направила запрос в компетентные органы Германии с просьбой помочь определить принадлежность и владельца адреса этой электронной почты. В МВД отметили, что органы внутренних дел не разглашали информацию о «минировании» аэропорта, в связи с чем возникает вопрос, откуда эти сведения появились у одного из вовлеченных в доследственную проверку лиц.
«Проще говоря откуда у господина Навального, находившегося в клинике «Шарите» и только по сообщениям оттуда, пришедшего в себя, появились такие сведения, которых, повторюсь нигде не было», — сказал Потапов.
Он напомнил, что 20 августа на адрес электронной почты Ленинского районного суда Омска поступило письмо с информацией о минировании зданий районных судов, железнодорожного вокзала, отделения почты, банков и аэропорта. Полицейские не обнаружили представляющих опасность предметов по этим адресам. По факту ложного сообщения о минировании возбуждено уголовное дело. Следователи отрабатывают дополнительные версии случившегося с учетом появления в СМИ информации о том, что заведомо ложное сообщение было сделано с целью помешать экстренной посадке самолета с Навальным, добавил Потапов.
Навальный потерял сознание 20 августа в ходе перелета из Томска в Москву. В связи с ухудшением его состояния самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, его доставили в местную больницу. 22 августа основателя ФБК доставили в берлинскую «Шарите». Специалисты Германии, Франции и Швеции, а также сам Навальный настаивают, что 20 августа его отравили в Томске веществом из группы «Новичок». В России такие выводы не подтверждают, поясняя, что медики Омска, где на два дня был госпитализирован Навальный, не нашли следов яда в анализах оппозиционера, а Германия до сих пор не предоставила собственные результаты его обследования.