Полиция опросила более 230 человек по делу Навального

Состояние Навального ухудшилось 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание и впал в кому. Германия, Франция и Швеция, ссылаясь на результаты обследования Навального, утверждают, что причиной произошедшего с основателем ФБК стало отравление ядом из группы «Новичок». Этот факт подтвердили также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), отметившие, что найденное в анализах оппозиционера вещество схоже с «Новичком», но не входит в список официально запрещенных. Россия версию с отравлением не подтверждает, так как Германия отказывается предоставить результаты обследования Навального, а российские врачи следов яда в его анализах не нашли.