Полиция опросила более 230 человек по делу Навального
МВД РФ опросило более 230 человек, контактировавших с основателем ФБК Алексеем Навальным в Томске, в рамках выяснения обстоятельств его госпитализации, сообщило управление на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.
«На сегодняшний день для получения сведений, которые могли бы помочь восстановить картину произошедшего, было опрошено более 230 человек, которые контактировали с Навальным в период его пребывания в Томске и Томской области или были свидетелями маршрута его передвижения», — сказано в заявлении ведомства.
Кроме того, руководство следственного отделения Томского линейного отдела МВД России направило шесть запросов об оказании правовой помощи в компетентные органы других государств: четыре в Германию и по одному в Швецию и Францию. При этом ни от одной из стран ответа не поступило, сказано в сообщении российского МВД.
Уточняется также, что сотрудники транспортной полиции проводят дополнительные проверочные мероприятия для выявления обстоятельств случившегося с Навальным в связи с распространением в СМИ видео, комментариев и интервью на эту тему. В частности, правоохранительные органы пытаются получить информацию от сотрудников ФБК и выяснить, что они делали в гостиничном номере Навального в Томске, зачем забирали оттуда вещи, которые могли бы послужить вещественными доказательствами в рамках проверки, а также как предметы были перевезены. Отменяется, что члены команды Навального отказываются от дачи объяснений.
Состояние Навального ухудшилось 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание и впал в кому. Германия, Франция и Швеция, ссылаясь на результаты обследования Навального, утверждают, что причиной произошедшего с основателем ФБК стало отравление ядом из группы «Новичок». Этот факт подтвердили также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), отметившие, что найденное в анализах оппозиционера вещество схоже с «Новичком», но не входит в список официально запрещенных. Россия версию с отравлением не подтверждает, так как Германия отказывается предоставить результаты обследования Навального, а российские врачи следов яда в его анализах не нашли.